Charros en la lona, pero la afición sigue presente

Tal cual es el beisbol, en que puede pasar cualquier cosa en diverso momento “incluyendo lo esperado y quizá augurable”, en pocos días ha cambiado las circunstancias de Charros de Jalisco, que han pasado del altar a cargar la fría loza del húmedo y oscuro sótano.

Son varias las causas y factores que han originado el radical cambio y entre ello se puede señalar, además del complejo bajón en el desempeño de la mayoría de los serpentineros, tanto abridores como relevistas, a las lesiones que al mismo tiempo sufrieron muchos peloteros que son claves para haber estado generando una batería ofensiva ejemplar como productora de anotaciones suficientes para ganar cotejos y la baja de juego como arietes impulsores de carreras -lo que en el argot beisbolero se llama Slump de bateo- de casi todos los elementos ofensivos del equipo.

Hace no mucho tiempo, en la columna “Bambinazos” que fue publicada en la edición de este prestigiado diario independiente fechada el pasado día viernes 3 del mes de noviembre en curso se anotó esto: “Los Charros de Jalisco, el equipo local en La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) nuestro máximo circuito de beisbol profesional jugándose en otoño-invierno, están en los primeros lugares de la tabla de posiciones en esta joven primera vuelta del calendario regular de la actual campaña 2018-2019 y se advierte pueden seguir en plan ascendente”.

En esa no muy lejana época, las condiciones marcaban que era adecuado expresarse así: “Charros superó el pequeño pero significativo bache inicial que tuvo al perder los dos primeros cotejos del calendario ordinario del torneo ante Venados de Mazatlán en el juego inaugural en su estadio en Zapopan y al pagar la visita, siendo que los caporales albiazules regresaron a barrer en casa a los Naranjeros de Hermosillo mejorando sustancialmente”.

Y con sustento se afirmó así: “Tras barrer a Hermosillo los albicelestes visitaron a los Cañeros en el Estadio Emilio Ibarra Almada de Los Mochis y posteriormente a Yaquis en su flamante estadio en Ciudad Obregón, siendo que aunque no pudieron ganar ambas series trajeron de esa expedición dos triunfos y cuatro derrotas, mas habiendo regresado a Zapopan se llevaron la serie ante Águilas de Mexicali y recientemente barrieron en el serial de tres cotejos humillando a los Mayos de Navojoa luciendo bastante bien ante la afición que acude y sigue su desempeño”.

Y no era inadecuado en ese momento haber expresado: “Charros está ya en las alturas del standing de la LMP en el actual torneo, está luciendo ya bien como equipo embalado dejando atrás los problemas que parecerían repetirse cual otras campañas en relación al pitcheo y a la carencia de bateo oportuno, ya que por más que aún puede ser mejor su funcionamiento, el conjunto luce bastante sólido y se advierte cómo un escuadrón mandón, lo que tiene contenta a la noble afición”.

Y más aún, se dijo aquí en esa colaboración: “Charros se avista como uno de los conjuntos a vencer”, y en lo que era en esa época un buen augurio se comentó así: “Charros busca lograr al menos lo que en la campaña 2014-2015 y culminar la primera vuelta del torneo regular en primer o segundo lugar amarrando desde temprano su calificación a Postemporada”.

Ya se ha dicho que el último juego ganado por los albiazules antes de entrar a una amarga racha perdedora de ocho cotejos en fila habiendo acumulado 41 innings sin anotar carrera fue el no muy lejano viernes 6 de este mes de noviembre al vencer en casa a Venados de Mazatlán, y en ese momento no se atisbaba pudiera presentarse la dolorosa conjunción de fracasos que llevó a la novena jalisciense a caer desde la altura máxima del standing hasta el espantoso último sitio de la tabla, perdiendo las últimas cinco series jugadas incluyendo las cuatro blanqueadas al hilo, con lo que casi les hace marcar infausto récord de más entradas sin anotar carrera alguna, en contraste con esa grata época en que fue la más potente ofensiva del certamen, habiendo aporreado a los Águilas de Mexicali por 17 carreras a cero en ese histórico viernes 26 de octubre cuando Orlando Lara logró la hazaña de tirar toda la ruta sin recibir hit ni carrera convirtiéndose en el primer lanzador en conseguirlo enfundado en la casaca de Charros.

Estando ya recuperados tras sus lesiones varios peloteros de los que por ese motivo estuvieron fuera del roster, habiendo sido dados de baja algunos otros por no cumplir con las expectativas que de ellos se tenía en cuanto a su desempeño como serpentineros o bateadores, así como con la incorporación de varios nuevos lanzadores y toleteros, la noble afición que sigue apoyando a Charros de Jalisco espera que el equipo aproveche la localía y el respaldo de su público para, con el mejor esfuerzo acorde a la calidad beisbolera que la mayoría de los integrantes del conjunto tienen, puedan ganar todos o la mayoría de los juegos que aún resta de esta agónica primera vuelta del torneo y además de abandonar el último lugar del standing puedan concluir esta la fase inicial al menos a la mitad de la lista, aspirando a recuperar el potencial que los lleve a una segunda vuelta excepcionalmente triunfadora y sigan aspirando a luchar por la corona que tanto ya se ansía.

Aunque la directiva no ha bajado los brazos buscando paliar la crisis en que incurrió el conjunto de campiranos albicelestes haciendo movimientos para darle las gracias a algunos peloteros que no resultaron muy útiles trayendo otros en busca de superar problemas de eficacia tanto en el cuerpo de lanzadores como en la batería de toleteros, aún se aprecia tan necesario como factible seguir trabajando hasta encontrar la clave para que Charros vuelva a ser equipo exitoso, debiendo revisar con cuidado el rendimiento de todos los integrantes del escuadrón y seguir removiendo a los que no sean óptimos, aun siendo de los llamados estelares, debiendo ser muy atinados en cuanto a la decisión relativa a jugadores foráneos a que se tiene derecho pasando de los 12 en la primera vuelta a sólo ocho en la segunda fase que pronto va a iniciar.

