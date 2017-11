Charros aún sin embalarse

Inició la segunda vuelta de la campaña 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro máximo circuito de beisbol profesional jugándose en época invernal, y por más que se consideraba, o mejor dicho, se anhelaba, que los Charros de Jalisco podrían empezar con el pie derecho esta segunda fase del calendario ordinario de juegos, cayeron por dos carreras frente a cinco el pasado martes 21 de noviembre en el primer cotejo de la serie de tres enfrentamientos ante Águilas en el Estadio B’Air de Mexicali, ya que no obstante no lució mal el serpentinero derecho abridor Daniel Guerrero, no pudieron los caporales jaliscienses salir airosos del enfrentamiento toda vez que, para no variar, faltó consistencia en la actuación de los lanzadores relevistas y escaseó la eficacia a la ofensiva, ya que nuevamente los bateadores dejaron varias oportunidades de anotar las carreras suficientes para remontar, dejando otra vez mucha gente en los senderos, no siendo útiles con el madero varios de los toleteros usualmente productivos.

Es deseable que los campiranos albiazules afinen su labor y puedan obtener éxito en los dos juegos restantes ante los aguerridos fronterizos cachanillas, así como posteriormente saquen adelante la serie de tres juegos a desahogarse en el Estadio Teodoro Mariscal del Puerto de Mazatlán entre viernes 24 y el domingo 26 del mes en curso, a fin que regresen a casa con el ánimo en todo lo alto, con foja ventajosa en cuanto a triunfos y derrotas en el balance de la primera gira de la segunda vuelta, ya que entre el martes 28 y el jueves 30 de este casi agónico onceavo mes del año, estarán recibiendo a los Naranjeros de Hermosillo en su casa, el Estadio Panamericano habilitado como parque de pelota en la Colonia Tepeyac de Zapopan.

Hay que advertir que Charros ya tiene nuevos peloteros foráneos en su roster, pues ante el regreso a su tierra de los foráneos

Billy Burns y Brock Stassi, conforme estaba pactado así entre directiva y peloteros desde que arriaron a portar y defender la franela jalisciense al inicio de la campaña, estando definido que sólo estarían por la primera vuelta del torneo, se incorporaron ya los refuerzos y fueron activados en el roster los jardineros estadounidenses Anthony Alford y Donnie Dewees Jr., quienes en su primera intervención en juego ante Mexicali no han mostrado aún su clara utilidad, debiendo señalar que la directiva de Charros espera mucho aporte positivo de dichos peloteros importados, que aunque no tienen estadísticas deslumbrantes, al decir del área técnico-deportiva de la organización blanquiazul en la que están el vicepresidente deportivo Edgar González Sabín y Raymundo Padilla, el gerente deportivo, ambos beisbolistas fueron contratados en razón de poseer cualidades especiales de velocidad en las praderas y corriendo por las almohadillas, además ser buenos con el guante y tener buena calidad como bateadores.

Charros sigue necesitado de consolidar su cuerpo de lanzadores, especialmente el rol de abridores, en el que sólo cuentan por ahora con un muy buen elemento que es el zurdo norteamericano Tyler Alexander, por más que ahí están además con sus altibajos, pero considerados elementos con cierta solvencia y utilidad, el también foráneo Kyle Lloyd así como los mexicanos Daniel Guerrero y Jesús Cruz Sustaita, ya que no termina de equilibrar su desempeño para considerarse plenamente confiable a Octavio Acosta —que además ha dado muestras de inmadurez y estertores por desequilibrio emocional—, y no se advierte que pronto pueda estar recuperado de lesiones el zurdo Adrián Guzmán ni tampoco hay claridad en cuanto a que próximamente se pueda contar con el estelar Orlando Lara, quien no ha podido ver acción en todo lo que va del actual torneo.

Ha llegado a Charros y está por activarse plenamente el lanzador relevista portorriqueño Joe Colón, quien podría quizá tomar el lugar que actualmente ocupa en el roster Will Oliver, lanzador que recién volvió esta temporada a Charros y en las diversas actuaciones que ha tenido no ha lucido aún como el sólido serpentinero abridor que el equipo requiere, aunque no puede descartarse que quien deje el espacio sea el carismático receptor y primera base Jarrod Saltalamacchia, que aunque es bastante solvente como catcher y cubriendo la primera almohadilla, su eficacia bateando deja mucho que desear no obstante de repente sabe negociar bases por bolas y ha pegado algunos pocos bambinazos, más no resulta aún ser el pelotero foráneo altamente competitivo que debe ser para el escuadrón un beisbolista ocupante de plaza de extranjero con alta remuneración, además que el equipo tiene exceso de mascoteros y lo que más urgentemente requiere es apuntalar el staff de pitcheo, tomando en consideración, además, que se espera llegue en breve nuevamente al equipo el colmilludo lanzador Sergio Fernando Romo, que ocupará también plaza de foráneo y por ello deberá revisarse con atención la utilidad de Oliver, Saltalamacchia o el resultado positivo que aporten los nuevos jardineros Alford y Dewees.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com