Charrismo político

¿Se acuerdan de Juncal Solano, la youtuber conductora de un programa en línea llamado Charro Político? Se hizo célebre porque en una mañanera con el Presidente en Zapopan, confrontó al gobernador de Jalisco por el endeudamiento de los jaliscienses.

Lo que llamó la atención esa vez es que mientras leía su pregunta, volteaba a ver al vocero presidencial Jesús Ramírez. Pues bueno, ya salió el peine. Solano se anunció como candidata a diputada local de Morena por el distrito 6 de Zapopan.

Y todavía se atreve el vocero de Palacio Nacional a decir que no hay aduladores a sueldo en la mañanera ni golpeteo ni preguntas a modo para ayudar políticamente al Presidente.

¿Nos creerán ingenuos o tontos? Y todo gracias a las benditas (y manipuladas) redes sociales.



* * *



Lo que ocurrió a decenas de adultos mayores en Tlaquepaque con la vacuna contra el COVID-19 es una falta de respeto y una crueldad.

Las autoridades de salud habían informado que aplicarían las más de 58 mil dosis en 26 puntos de vacunación de Tlaquepaque del lunes a jueves de esta semana o hasta agotar existencias.

El punto es que se acabaron las vacunas, pero nadie avisó a los ciudadanos que, si bien les fue, al llegar encontraron una cartulina con el aviso de que se habían agotado las dosis.

Hubo casos en donde, como en la Expo Ganadera, ni letrero había y decenas de personas esperaban la vacuna, pero ya no había ni equipo ni personal médico. Al correrse la voz, se retiraron.

La conclusión es evidente: no puede haber una estrategia de información para la población porque no hay un plan. Siguen pasando los días y no corrigen.



* * *



En el sector de trabajadores de la Secretaría de Salud de Jalisco también hay inconformidad por la falta de claridad para saber cuándo los van a vacunar.

Concretamente, dicha inconformidad es para aquellos que están en áreas no reconvertidas a nosocomio COVID-19, pero que también reciben de primer contacto a sospechosos de contraer el virus y que, en consecuencia, también se encuentran expuestos.