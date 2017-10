Chapulinazos y rendición de cuentas

Es temporada de chapulines, de los políticos claro, porque la de chapulines de verdad, esos que se comen y brincan a los pies en el campo cuando uno camina, es en verano. Pero igual pasa con los políticos: en esta temporada brincan por todos lados. Todos los políticos tienen derecho a aspirar a otra cosa, a proponer, proponernos, su experiencia para un puesto de elección popular, de eso se trata la democracia. Lo que hay que distinguir es quiénes de entre los chapulines buscan chamba, quiénes buscan fuero (federal porque el local se acabó) y quiénes tienen vocación política (eso de vocación de servir me parece cursi y un tanto falso).

Lo importante pues es que no se vayan sin rendir cuentas. Y por rendir cuentas no me refiero a que nos presuman lo que quieren que sepamos de su maravilloso paso por el puesto público que dejan, ni tampoco los buenos deseos y esfuerzos. No se trata de presumir los sudores sino los logros. Ahora sí que hay que tener cuidado que no nos salgan con la típica de los entrenadores de futbol: nosotros hicimos el juego y ellos hicieron los goles.

El primero que ha dicho que deja su cargo es el fiscal Eduardo Almaguer. Según anunció, la próxima semana podría acordar su salida con el gobernador. Almaguer tomó la Fiscalía en medio de una crisis derivada de una serie de eventos que debilitaron no solo al fiscal anterior sino a la institución: el fallido operativo contra “El Mencho” del primero de mayo, el ataque a policías en San Sebastián y una desconfianza política en el anterior fiscal, Luis Carlos Nájera. Pero los resultados en materia de seguridad ciertamente no han sido los esperados. Las cuentas finales del fiscal no son buenas, como no las son prácticamente para ninguno de los encargados de seguridad en el Estado y el país. Lo más fácil, y lo más probable, es que el fiscal trate de vendernos por un lado las acciones correctivas como resultados, y por otro, explicaciones. Ambas son válidas, no hay que descartarlas ni desoírlas, pero no hay que confundirlas. Las acciones correctivas pueden dar resultados a futuro, pero aún no sabemos si fueron las correctas. En la lógica del fiscal estamos mal, pero podríamos estar mucho peor ¿cómo lo medimos?

La mejor forma es atender a organismos ciudadanos externos, que por suerte hoy tenemos. Alleguémonos de información, pongámosla sobre la mesa, escuchemos los argumentos de los funcionarios y pasémoslos a la báscula. Ese trabajo no lo van a hacer los políticos, ellos se venderán a sí mismos y sus opositores los destrozarán sin piedad. Todos los chapulines se creen canguros y para la oposición todos son pulgas. Ninguna de las dos posturas tiene nada que ver con la realidad.