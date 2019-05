Cecilia Eudave dice esto de ella misma:

Nací en el año olímpico y con la tristeza de la matanza del 68. Quizá de ahí me nace el gusto por la crítica ácida, el humor negro y la ironía, esenciales para vivir en México. Escribo novela para que me publiquen los cuentos: soy cuentista de corazón. Han dicho que soy inusual porque escribo las particularidades, las excentricidades y lo insólito de lo cotidiano, pero nunca me escapo de la realidad cualquiera que esta sea. Cultivo las brevedades, porque breves somos. También tengo un jardín secreto para ocultarme de la bestiaria vida, lleno de bonsáis para abonar mi paciencia y de exóticas plantas para no arruinarme la imaginación. Soy presa de microcolapsos sociales. Voy por la vida a mi aire viviendo mis pequeños cataclismos. Leo todo el tiempo. Bebo whisky al medio día y té por las mañanas, antes y después de escribir, el orden no importa. Colecciono robots para hacerme a la idea de que somos técnicamente humanos. No me gusta el helado ni los camarones. Me han traducido a idiomas milenarios y otros que me son incomprensibles, me entusiasma siempre la idea de deambular entre lenguajes ajenos donde espero no naufragar.

Y los demás lo siguiente:

Nace en Guadalajara, Jalisco, México. Narradora y ensayista. Es Doctora en Lenguas Romances por l`Universite Paul Valéry Montpellier III (Francia), profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara (México) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Entre junio de 2007 y mayo de 2014 dirigió la Maestría en Estudios de literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara.

Como narradora ha publicado: “Técnicamente humanos” (cuentos, 1996), “Invenciones enfermas” (cuentos, 1997), “Registro de imposibles” (cuentos, 2000, 2006, 2014), “Sirenas de mercurio” (microrrelatos, 2007), “Técnicamente humanos y otras historias extraviadas” (cuentos, 2010) -libro por el que recibió una mención honorífica en el Annual International Latino Book Awards, en 2011-, “Para viajeros improbables” (microrelatos, 2011) y “En primera persona” (cuentos, 2014, publicado en España). Con su novela “Bestiaria vida” (2008) ganó el Premio de novela corta Juan García Ponce, y posteriormente, en el 2018, fue publicada en España en la colección “Las puertas de lo posible” por Ediciones EOLAS. Su última novela es “Aislados” (2015), y en el 2017 publicó “Microcolapsos en México”, libro de minificciones que se editará igualmente en España, también su traducción al griego en este año.

Sus cuentos han sido traducidos al japonés, chino, coreano, italiano, checo, portugués, inglés, y ha participado en varias antologías y revistas tanto nacionales como extranjeras. Entre estas antologías, publicadas en México, EEUU, Italia, Ecuador, Chile, etc., citamos las más recientes: “Los viajeros. 25 años de ciencia ficción mexicana” (2010), “201. Antología de microrrelato” (2013); “El canto de la salamandra. Antología de la literatura brevísima mexicana” (2013); “No entren al 1408”, antología en español tributo a Stephen King (2014, 2015, 2016, 2017), con varias impresiones en distintos países. En el 2015 fue incluida en el tomo VII de “Sólo cuento” de la UNAM, que agrupa a los mejores cuentistas de lengua española, y en el 2018 fue distinguida como la compiladora del tomo X de la misma colección. Su más reciente participación es en “Insólitas: narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España” (2019).

Escribe también novelas para jóvenes: “La criatura del espejo” (2007, traducida en el 2013 al coreano), “El enigma de la esfera” (2008) y “Pesadillas al mediodía” (2010); todas ellas con varias reimpresiones. Así como cuento infantil: “Papá oso” (2010), publicado en España y traducido a varios idiomas. Su más reciente entrega para niños es “Bobot” (2018).

Entre las invitaciones como escritora fuera de México destacamos: “El escritor y la obra”, cátedra coordinada por la Dra. Francisca Noguerol Jiménez, en la Universidad de Salamanca, España. Febrero del 2013. Escritora Invitada de honor por el Ministerio de Deporte, Turismo y Cultura de Corea del Sur y el Instituto de Traducción Coreano para una estancia de intercambio creativo y cultural, en Seúl y Busan. Agosto de 2014.

Se le ha distinguido con la Chaire Amérique Latine de l’IPEAT en 2016, otorgada por la Université Toulouse Jean Jaurès, Francia. Y en el 2018 fue invitada de honor a la Cátedra Dolores Castro por Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de las Artes y la Cultura y Departamento de Letras.

Como escritora ha recibido las siguientes menciones: Finalista del I Premio libro KIRIKO organizado por los libreros y librerías infantiles de España, quedando el libro “Papá oso” entre los 10 mejores libros infantiles publicados en España en el 2010. Mención honorífica en la edición 12 del Annual International Latino Book Awards por el libro “Sobre lo fantástico mexicano”, galardón que se organiza en el marco de la BookExpo America, en Nueva York (2011).

Asimismo, es autora de los libros de ensayo: “Aproximaciones. Afinidades, reflexiones y análisis sobre textos culturales contemporáneos” (2004), “Las batallas desiertas del pensamiento del 68”, “Acercamiento analítico a ‘Ciudades Desiertas’ de José Agustín” (2007) y “Sobre lo fantástico mexicano” (2008).

Su último libro de ensayos es “Diferencias, alteridades e identidad (Narrativa mexicana de la primera mitad del siglo XX)” en Cuadernos de América sin Nombre, No. 35, Universidad de Alicante.

Igualmente, ha publicado numerosos artículos y ha sido editora de otros tantos volúmenes monográficos.

maya.navarro@hotmail.com