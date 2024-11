Cayendo en el poder absoluto

Al ver la aprobación de la Reforma que blinda las modificaciones constitucionales, que invalidan las controversias y los juicios de amparo que pudieran impugnar reformas y adiciones a la Constitución y que las que ya se encuentren en trámite se deben de resolver conforme a esta nueva resolución, vemos que quieren terminar aquí con el principio de la retroactividad de la ley, que aunque todavía no está este decreto publicado ya nos impide cualquier acción contra los cambios que quieran hacer a la Constitución,

Esto se lo sacaron de la manga y en una semana armaron el blindaje y en 10 horas se aprobó por la mayoría de Morena en la Cámara, sin cambiar ni una coma al dictamen enviado, no importando todos los argumentos de la oposición, que sólo fue para desgastar, ya que no tienen ninguna posibilidad ante la maquinaria arrolladora de Morena, que sus representantes legislativos sin conocer lo que les mandan, votan a su favor a ojos cerrados; pero como ya nos dijo nuestra Presidenta, el pueblo en las elecciones votó para llevar a cabo estas reformas, lo cual no es cierto, pues sólo se votó por la presidencia y escoger a representantes, pero no a títeres, ya que si durante las elecciones se hubiera dicho que se cambiaria la Constitución a su placer, no creo que el pueblo lo hubiera aceptado, poniendo candados para conservar la división de poderes.

Actualmente ya nos demostraron que con su poder absoluto pueden hacer y deshacer todo lo que se les ocurra, pues tienen los votos suficientes para hacerlo, lo que deja al pueblo sin esperanza de poder defender todo lo logrado durante el tiempo que duramos para tratar de consolidar la democracia, en donde se logró crear órganos autónomos que ya desaparecieron, y ahora la división de poderes necesarios para la democracia los borran para dejarlos ya en manos del Ejecutivo, quien es el que controla a los 3 poderes, esperando que sea de verdad el Ejecutivo y no sea una fachada de alguien que mueva los hilos por detrás.

Nos dicen que el pueblo es el que les dio las facultades para hacer su mentada transformación, pero sólo ven que es pueblo el que votó por el Gobierno, desconociendo a los 35 millones que no votaron por ellos; recordemos que el pueblo somos todos los que los apoyaron y los que no estuvimos de acuerdo con ellos, pero ahora nos dicen que criticar al Gobierno es criticar al pueblo.

Vemos que el populismo es una forma de gobernar y sabe qué decir, pues sólo dice lo que el pueblo quiere oír. Están dirigiendo el resentimiento de la parte del pueblo que los apoyó, sin oír a la otra parte que ellos llaman oposición y así evitar una confrontación; pero no sólo encasillan en la oposición a todos los que no votaron por ellos, sino a las madres buscadoras, a los padres de los niños con cáncer y a todos a los que la Presidenta ni siquiera ha volteado a ver y no ha recibido, o sea, a quienes la incomodan; seguimos viendo la impunidad que hay en el país, la inseguridad y los subregistros de las desapariciones y asesinatos.

Estamos ante una Presidenta que quiere seguir e imitar en todo a su antecesor, viendo que no acata las resoluciones emitidas por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando un mal ejemplo a la ciudadanía, pues con la impunidad que existe se podrá ver en un futuro que la ciudadanía no quiera acatar resoluciones de jueces.

Debemos de fortalecer las instituciones por las que se ha luchado por tanto tiempo y poder conservar la división de poderes, ya que no puede haber democracia sin un Estado de derecho.