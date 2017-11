Cautelosos

Distintas personalidades involucradas en la Fórmula Uno aseguraron que la victoria de Ferrari en el Gran Premio de Brasil la semana pasada no significa que hayan logrado desaparecer la ventaja que tiene Mercedes.

La escudería italiana, pero en especial Sebastian Vettel, hicieron una carrera a la perfección, pero creo que sin Lewis Hamilton en la contienda y Red Bull sufriendo con su puesta a punto, el resultado debió haber sido diferente.

Las críticas más importantes las ofreció el antiguo director de la scuderia, Luca di Montezemolo. Desde la salida de Luca, la relación con la actual administración es poco amigable y Ferrari siempre ha tenido problemas con cualquiera que se atreva a criticar sus monoplazas o resultados, en especial con su afición local.

Aunque comparto la opinión con Di Montezemolo, tenemos que analizar el verdadero ritmo y nivel de competitividad de sus autos. Con cinco victorias, nadie puede dudar que se han logrado importantes avances en los fosos de Ferrari y tenemos que admitir que de haber implosionado el equipo a mitad del calendario, el resultado y tanto la corona de pilotos como la de constructores podrían haberse conseguido.

Por su parte, el ex jefe en la escudería Benetton, Flavio Briatore, también acudió a los medios para dar su opinión sobre la última victoria de Ferrari, argumentando públicamente que el auto más veloz sobre la pista sigue siendo la flecha plateada de Lewis Hamilton y que su remontada es evidencia irrefutable de ello.

Espero que las críticas no obliguen a la escudería a aislarse y a empezar a culpar personas por el susodicho fracaso en este 2017. Ferrari tiene que demostrar el aprendizaje obligado por un mal cierre de temporada y avocar su talento y esfuerzo a garantizar un 2018 competitivo.

Creo que el no haber conseguido un quinto título ha motivado a Sebastian Vettel y lo demostró en Interlagos, por lo que Ferrari no tendría excusas sobre su alineación. Espero que la actitud en Ferrari no colapse y consigan la serenidad necesaria para desarrollar un monoplaza competitivo para la próxima temporada, creo que lo merecemos los aficionados.

