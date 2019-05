Casi casi y ganó; casi casi y perdió

Parafraseando por enésima vez al ex boxeador y ex mánager sonorense Juan “Yaqui” Márquez, sus decisiones se mantienen vigentes, como las que han emitido millones de aficionados mexicanos para otras tantas peleas que ha sostenido el boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. No los convence: casi casi y perdió; casi casi y ganó; casi casi y empató. La afición mexicana al boxeo tiene un siglo de conocimientos, se las sabe de todas, todas.

El sábado pasado fue la noche inaugural de DAZN con “Canelo” en Las Vegas, la segunda de 11 peleas que le compró la plataforma por 365 millones de dólares, y el tapatío, como desde el inicio de su carrera en el auditorio Óscar “Chololo” Larios en Tonalá en 2005, en donde por cierto el periodista jalisciense Raúl de la Cruz fue el padrino en su debut profesional, con arrastre, taquillero, química que permea al mundo del deporte, millones de ojos escrupulosos, a bordo del viaje de descubrimiento para coincidir, por enésima vez don Juan “Yaqui” Márquez, con su casi casi.

“Canelo” entrena para exhibir su boxeo y su imán de taquilla donde lo ordene DAZN. Las palabras altisonantes del tapatío, convertido en un parlanchín, los enormes boxeadores mexicanos hablaron y hablan en el cuadrilátero; las malas escenas en la ceremonia de peso, que han servido para dar risa, espectáculo estadounidense, mientras no afecte a los intereses de los nuevos patrones se mantendrán, como también seguirán los oponentes grandotes para Saúl, para asombrar al público también estadounidense, finalmente el que le inyecta la vida al proyecto.

Saúl es pequeño ante los pesos medio naturales, su pegada no inquieta, y el esfuerzo por igualar a quien lo supera en peso, estatura y alcance, parece que será tarea imposible.

El nuevo producto de DAZN no es culpable del negocio en torno a sus cualidades, él trepa al ring con su capacidad y arrastre. Óscar de la Hoya siempre ha intentado copiar el molde de Arum-Pacquiao, para “Canelo”, más o menos le ha resultado. Arum condujo a Pacquiao en peleas con triunfos increíbles ante boxeadores grandotes para el asiático. Muchos aficionados se la creyeron, y lo creen Superman, aun así Juan Manuel Márquez lo haya noqueado en combate en igualdad de condiciones. Al tapatío lo exhibieron ante Floyd Myweather Jr., también a su esquina; ante “GGG” Golovkin, en la segunda edición, también a su esquina.

Si sus patrones lo quieren convertir en Superman 2, deben observar con atención y constantemente los videos de las peleas de Pacquiao desde que se enfrentó a De la Hoya y hasta Shane Mosley, todos ellos aprendieron con puntos y comas el guion que debieron interpretar, porque a Jacobs hasta se le escaparon por ahí dos o tres golpes fuertes, de poder, que atinó al rostro de “Canelo”, aciertos que seguramente lo asustaron, como a José Miguel Cotto, que a punto estuvo de mandar al jalisciense a la lona en su debut en Las Vegas en 2010.

Nuestra tarjeta sumó para empate: “Canelo” ganó los rounds 2, 4, 5, 7, 11 y 12. Jacobs ganó el 1, 3, 6, 8, 9 y 10.

DAZN informa que la pelea registró 1.2 millones de transmisiones. Casi 50 millones de dólares en ingresos. Las bolsas de los actores sumaron 48 millones de dólares.

“Canelo” ganó en Las Vegas a Daniel Jacobs por decisión unánime, 115-113, 115-113 y 116-112, y suma el campeonato mundial Mediano FIB a los del CMB y AMB.

Se darán hasta con la cubeta

El campeón mundial Superpluma CMB, Miguel “Alacrán” Berchelt, arriesga en revancha contra Francisco “Bandido” Vargas. Emanuel “Vaquero” Navarrete, campeón mundial Supergallo OMB, expone en revancha contra Isaac Dogboe, hoy en Tucson… Y por ahí estaré atisbando.