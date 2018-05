Carta dirigida a López Obrador

Le escribo esta carta porque el 22 de mayo del 2018 visitó Tlaquepaque y durante 43 minutos estuve viendo en vivo lo que venía a decir. Lo escuché porque en mi frustración, enojo y desesperación de lo vivido el día de ayer en la Zona Metropolitana de Guadalajara pensé en que tenía que escuchar todas las opciones que hay.

No quiero un presidente que sea cómico, quiero un presidente que sea fuerte

Primero que nada, qué pobre discurso tiene, y qué poco preparado vino a una zona de conflicto con el narcotráfico. Esperaba que dijera algo, algo que me hiciera sentir que el futuro que usted propone es un futuro diferente al que vivimos. Esperaba que por lo menos mencionara el tema tan grave que existe en nuestro estado como es el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esperaba que estuviera informado que falleció un bebe de ocho meses llamado Tadeo a causa de la inseguridad que vivimos y que su discurso estuviera como tema principal la seguridad de los ciudadanos.

Pero no, se dedicó a decir chistecillos simplones, bromas que ya ha hecho en otros estados, que lo llamen Peje pero no lagarto, y la gente reía cada que usted decía su chiste. No quiero un presidente que sea cómico, quiero un presidente que sea fuerte.

Durante ocho minutos aproximadamente lo escuché hablar de la corrupción, de decir lo que todos los mexicanos ya sabemos, que es la podredumbre de nuestra sociedad, pero no lo oí jamás en su discurso decirnos como va a combatir esa corrupción. Propuestas concretas señor, eso quiero. Acciones concretas que podamos medirlas y darles seguimiento como ciudadanos.

Al tema del avión presidencial le dedicó cinco minutos más, pero no pudo dedicarle un minuto para hablar de Tadeo y de los otros 15 lesionados por los narcobloqueos que hubo en nuestra ciudad. Lo escuché decir: “El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No es con cárceles con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con el uso de la fuerza, ¡No!”.

Quisiera que le dijera a los ojos a los miles de familiares de las víctimas de la delincuencia, que las personas que lastimaron a sus familiares no serán perseguidas ni encarceladas. Dígale al padre de Tadeo que el culpable de que su hijo muriera quemado no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado.

De verdad quise intentarlo, de verdad quise oírlo, escucharlo, meditar el voto por usted...

Solo oí contradicciones durante su discurso, primero habla de la libre competencia que beneficia al mexicano y después habla de la no privatización. Habla de que los que se van al extranjero a estudiar y aprenden sólo a cómo robar, pero ¿no tiene usted a un hijo estudiante en el extranjero? ¿Que se tienen que dar créditos “a la palabra” sin trámites burocráticos? ¿Qué usted no estudió lo que es el Fobaproa y el rescate de la banca?

Pidió el voto parejo en las boletas, repitió que somos libres pero que usted recomendaba que tacharan todo por Morena. Ah, pero no conocía a los diputados y senadores de Jalisco, ni al candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque, tenía una hojita en la mano para poderlos presentar. Ya le ha pasado señor Andrés Manuel, que no conoce a sus candidatos por los que pide el voto y resultan delincuentes y usted sólo se excusa diciendo que no lo conocía. O ya se le olvidó la foto que tiene con Abarca que fue alcalde de Iguala, Guerrero, y es el presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Y así pudiera seguirme y seguirme en todas sus ocurrencias e incongruencias. De verdad quise intentarlo, de verdad quise oírlo, escucharlo, meditar el voto por usted. No tendrá mi voto este 1 de julio. Y para usted o para el que quede de Presidente de la República puede estar seguro que por todos los medios que me sean posibles, le exigiré y demandaré justicia, estaré al tanto de todo lo que haga y diga para cuestionarlo, oirán mi voz porque no me quedaré callada más tiempo.