Carta al Atlas

Atlas, amigo, este domingo estaré contigo

El término Atlas puede tener varios significados para cualquiera que la escuche mencionar: para algunos es un libro, para otros un titán, para aquellos un equipo de futbol, para otros algo como una amistad.

No recuerdo un solo torneo en el que no se haya percibido esa sensación de pelear una guerra, ya sea por avanzar a Liguilla, llegar a Semifinales, alcanzar una Final, aunque para otros sea más por evitar la quema del descenso. A las burlas y malintencionados comentarios hemos sobrevivido con esperanza, con la fe intacta en que llegará el día en que toquemos la gloria y rompamos eso que todos aquellos llaman “la sal” o “la maldición” del zorro.

Antes que nada, antes de que salgan al campo y miles de aficionados comiencen a gritar en tu nombre, quiero dar las gracias por todo aquello que ha vuelto posible el sueño de disputar el título. Primero, a Diego Cocca, por llevar al equipo con inteligencia, mucho trabajo y orden a esta serie. Gracias, Diego Cocca, por ser el líder de este equipo, por ser nuestro entrenador.

Gracias, Camilo Vargas, pieza importante, sin ti no estaríamos aquí, a 90 minutos de poder levantar otra corona; llegaste desconocido, en una época en la que nos costaba mucho desprendernos de aquellos a los que nos habíamos acostumbrado; pocos respondieron, tú has sido uno de ellos con espectaculares atajadas, por ganar partidos importantes. Gracias, “Hueso” Reyes, que retornaste a la Madriguera como el “Hijo Pródigo”, para devolver al equipo al cielo, por la entrega. Gracias, “Tincho” Nervo; gracias, “Santa”; gracias, “Stich” Angulo; gracias por ser una muralla impasable, sin ustedes no habríamos estado tan cerca de convertirnos en la defensa menos goleada en mucho tiempo. Gracias, Aldo Rocha, por habernos hecho valorar el gafete de capitán que antes portaba cualquiera y que ahora tú defiendes con orgullo, gracias por cada balón recuperado. Gracias, Jeremy; gracias, “Gary”; gracias, Jairo; gracias a todos y cada uno de los surgidos de las Fuerzas Básicas rojinegras por hacernos presumir otra vez que tenemos la mejor cantera de México; gracias, Julio Furch y Julián Quiñones, nuestro “Ju-Ju”, por cada gol que nos hicieron cantar.

Gracias a todos los aficionados que hemos estado siempre, sin dudar, del lado de los jugadores, apoyando en el momento en que estábamos abajo, por izar con pompa y honor cada bandera, entonar cada cántico. Gracias por el aguante, por no dejar de tener esperanza en que algún día volveríamos al primer plano del futbol mexicano, ¡y de qué manera!

Gracias por hacernos amar el rojo y negro. Mil veces, arriba el Atlas.

