Cardozo, un amigo “intocable”

Si su deseo es que José Saturnino Cardozo sea echado de las Chivas, pues que esa pasión se les vaya borrando.

Gambeteros, ya todos se han dado cuenta que el estratega paraguayo nomás no sabe cómo rescatar un partido, que los planteamientos tácticos no son su especialidad y que poco a poco el vestidor se empieza a agitar, pero aun así la continuidad del técnico no está comprometida, y es por una simple razón.

Desde que Francisco Gabriel de Anda lo propuso para dirigir a un equipo necesitado de figuras y que venía de una crisis grupal tras la partida de Matías Almeyda, resulta que el perfil gustó, sobre todo por lo que vendió en puestos directivos.

Entre los puestos directivos no me refiero a Amaury Vergara, sino a otra persona, quien ahora es muy amigo de Cardozo, tanto que lo suele invitar a las cenas que organiza para ablandar a la prensa, digo, para saber qué opina la prensa del equipo.

Este directivo quedó maravillado con el paraguayo desde que lo hizo partícipe de su trabajo, me refiero a que el timonel invitaba al directivo a ver los videos de los rivales y le marcaba por las noches para explicarle términos tácticos.

Por estas y muchas razones más Cardozo está bien parado en el Guadalajara y a menos que de verdad pase una tragedia de resultados, Pepe seguirá al frente del Rebaño, y tragedia no me refiero a perder los dos Clásicos, sino dejar ir más puntos.

¿Qué delantero le gusta?

Cuando José Saturnino Cardozo se enteró lo que Chivas pagó por Ronaldo Cisneros se quedó estupefacto y no entendía cómo habían preferido al joven delantero por encima de Henry Martin, quien había sido ofrecido al Guadalajara por un precio más accesible.

Además del ahora jugador del América, José Saturnino veía con mayor proyección a José Juan Macías, pero algo, en los últimos meses, cambió.

En entrevistas pasadas salió el timonel a decir que es mucho mejor jugador Ronaldo, más que José Juan, destacando la potencia del hoy jugador de Chivas, pero aun así no lo ve como titular, siendo que para él es mejor delantero que uno de los goleadores de la Liga. De verdad que cada vez entiendo menos el futbol, mis queridos gambeteros, o ¿será que los técnicos cuidan con más celo su chamba?

Hoyos, en la cuerda

El que sí anda en la cuerda floja es Ángel Guillermo Hoyos, luego de las cuatro derrotas consecutivas del Atlas en Liga.

A la afición ya no le convence, a los jugadores mucho menos y a la directiva ya está hartándolos, porque resultó ser de esos técnicos que por más que pierde y pierde el equipo siempre ve una mejoría.

El cambio puede tardar en darse porque no hay mucha gente en la baraja de opciones, y uno que Rafael Márquez tenía pensado acaba de ser presentado en Toluca.

