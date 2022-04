(En el diccionario de la Real Academia Española se lee: ‘Cantinflear: Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia’)

De acuerdo con la definición y lo que se dice, pregona, difunde y encomienda en el discurso presidencial, todo parece indicar que Cantinflas reencarnó en Palacio Nacional. Y si no, solamente vamos a un ejemplo con dos frases ‘muy sobadas’ desde la tribuna de la mañanera y con temas muy actuales como es la revocación de mandato y la Ley de la Industria Eléctrica. La primera, “Al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie”, y la segunda, “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”. ¿Hace falta una interpretación a la incongruencia? Por supuesto que no.

Y lo mismo sucede con lo publicado ayer jueves en el Diario Oficial de la Federación, en donde en un acuerdo de la Secretaría del Bienestar hace referencia al proceso de revocación del próximo domingo: “El Titular del Ejecutivo Federal ha exhortado a todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal, a respetar el marco jurídico en materia electoral, y a actuar de manera respetuosa e imparcial en congruencia con el mismo”.

Habrá congruencia con lo que “ha exhortado” el presidente López Obrador -a tres días del proceso- con lo que sucedió el pasado fin de semana cuando el secretario de Gobernación -Don Adán Augusto López- fue a Sonora y Coahuila -con el consentimiento del presidente- a arengar y promover la revocación de mandato violando la veda que la ley le impone.

Todo es una incongruencia y cumple al pie de la letra la definición de que da pie a recordar a uno de los personajes más queridos de México, que en su tiempo con ese nombre -Cantinflas- la gente llamaba a los borrachines, que daban tumbos y hablaban tonterías sin sentido.

Y ahora, no solamente las incongruencias que se provocan, sino la fase de confrontación permanente en la que ha entrado con algunos círculos del gobierno de Estados Unidos, como sucedió apenas la semana pasada con la visita del enviado especial para el cambio climático de la Casa Blanca, John Kerry, quienes sostuvieron una reunión y la final los dos entendieron cosas diferentes de lo que hablaron, y donde según López Obrador hasta amenazó con llevar a tribunales internacionales las pruebas de corrupción que cometen empresas y organismos del sector eléctrico del país vecino. Así mismo, su forma retórica -sin seguir las buenas maneras de la diplomacia- de llamar “mentirosos” a cuatro senadores demócratas estadounidenses que acusan al mandatario de usar la Fiscalía General de la República como instrumento de persecución política.

La incongruencia y la premeditada confrontación es el común denominador desde Palacio, por lo que pensamos en la reencarnación de Cantinflas, quien en alguna ocasión al referirse a la política dijo, “El poder político es simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Ahí está el detalle chato”. ¿Usted, qué opina?

