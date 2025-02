Cancelar la termoeléctrica La Charrería

Sin consultar a los pueblos que se verían afectados, sin tomar en cuenta argumentos del anterior Gobierno para cancelarla, sin atender la crisis climática que azota al planeta e ignorando la crisis de devastación ambiental que ya existe en el corredor industrial de El Salto, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció que el Gobierno federal pretende reactivar una termoeléctrica en el municipio de Juanacatlán.

El gobernador Pablo Lemus lo presentó como una gran noticia para Jalisco: “Viene una planta de ciclo combinado que va a ser la más grande de México. Yo le decía a la Presidenta: ‘Presidenta, tenemos que reactivar este proyecto porque necesito energía para poderle dar a las empresas que tienen interés de llegar a Jalisco. Necesito energía y necesito transmisión de esa energía’. Bueno, el día 5 de febrero la Presidenta anuncia que se reactivan los estudios de factibilidad para tener una planta de ciclo combinado que se llama ‘Charrería’ en Juanacatlán. Es una gran noticia para Jalisco”.

Se trata del antiguo proyecto de la termoeléctrica La Charrería presentada en 2019 por la empresa Fisterra Energy para generar electricidad a través de una turbina de vapor y dos de gas natural, con una capacidad de generar de 900 a mil megavatios de energía. En aquel momento se habló de una inversión de 842 millones de dólares. El proyecto quedó en pausa luego de que, el 17 de diciembre de 2019, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anuncio que presentaría un recurso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debido que el proyecto violaba distintas disposiciones ambientales e iba en contra de la política ambiental de Jalisco.

El pasado 5 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, con una inversión total de 22 mil 377 millones de dólares. La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló que se trata de 51 proyectos y, como parte de ese mega plan, se anunció la reactivación de “La Charrería”, que ahora llevará el nombre de “Central Guadalajara”, con una capacidad de generación de 934 megavatios y una inversión de 571 millones de dólares.

Pero en el anuncio se ha omitido que hace seis años los pueblos organizados de El Salto, Juanacatlán, Tonalá y otras localidades se movilizaron para exigir la cancelación de este proyecto debido a la crisis ambiental existente y las externalidades ambientales que acarrearía un megaproyecto de esta naturaleza.

Justo debido a las movilizaciones de los pueblos contra el megaproyecto de “La Charrería”, el gobernador Enrique Alfaro anunció que su Gobierno se oponía a esta inversión privada. Alegó razones de justicia ambiental para exigir la cancelación. “El Gobierno de Jalisco y el Gobierno de Juanacatlán no vamos a permitir el proyecto de la termoeléctrica en este municipio. Vamos a hacer un llamado a la inversión privada para que se entienda que en Jalisco vamos a resolver nuestros problemas de abasto de energía apostando a energías limpias y que no vamos a seguir comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones”.

El entonces secretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, sostuvo que por sí sola “La Charrería” emitiría gases de efecto invernadero al año equivalentes al 21 por ciento de las emisiones generadas por el parque vehicular, al 63 por ciento de las generadas por el sector pecuario y al 62 por ciento de la basura. Y añadió que el proyecto “exige una demanda de agua que pondría a los habitantes de Juanacatlán y a la industria en una competencia por recursos limitados; es decir, agua para el consumo humano, contra agua para tecnología”, dijo contundentemente.

Estas mismas razones son las que esgrimieron antes y vuelven a plantear ahora los pueblos organizados de El Salto y Juanacatlán, que se oponen a “La Charrería”. En un comunicado en redes sociales, los pobladores sostuvieron: “En 2019 el pueblo de Juanacatlán nos levantamos contra las intenciones de unos pocos de vender nuestro territorio, nuestra salud y nuestra tranquilidad. Ya decidimos y dijimos no. No más contaminación, no más muertes, no más industrias y dijimos sí a nuestro bosque, sí a nuestros arroyos, sí a la vida silvestre, sí a una vida digna”.

Por su parte, el colectivo Un Salto de Vida reafirmó su negativa a este megaproyecto y le mandó este mensaje al gobernador Pablo Lemus: “Que se retracte de andar ofreciendo nuestro territorio para dar energía a los industriales que nos tienen envenenados por décadas. Y no somos ambientalistas, somos un pueblo muy encabronado que está harto de tanta ambición de políticos y empresarios a costa de nuestra vida. Ya basta”. Por estas razones, “La Charrería” debe cancelarse.