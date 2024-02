Cambios a la Constitución, maniobra o distractor político

Esta semana empezamos con los cambios que envió López para la Constitución, que aunque sabe de antemano no pasarán, pues no tiene el apoyo suficiente para hacer los cambios, los envió con el propósito de darle vuelta a la ley, ya que sabe que la ley no le permite participar en la elección y para poder seguir en el ánimo del pueblo, envió las reformas como él lo reconoció: “Se presentaron porque hasta ahora se dieron las condiciones y además porque vienen las elecciones y que el pueblo va a decidir”.

El propósito de estas reformas es el de distraer en estos tiempos de elecciones, primero con su ausencia a los actos conmemorativos de la Constitución, que por primera vez desde que se promulgó no estuvo presente el Presidente en dichos actos.

Por supuesto, la candidata de López inmediatamente manifestó que defenderá las propuestas enviadas por su jefe, como dice él. Ya sabemos que Claudia carece de autonomía política, que solo es la cara que dará López el próximo sexenio, sabiendo que, si gana la Presidencia, la próxima Legislatura no le deberá a Claudia sus nombramientos, ya que dichos puestos se los deberán a López y no a ella.

La oposición dijo que sus propuestas no pasarán, que se detendrán, pero él las defenderá y podrá seguir buscando el consenso para seguir estando presente en el ánimo del pueblo, reformas que vimos que, aunque lo más importante ya está en la Constitución, esto es sólo demagogia, lo que el pueblo quiere oír y así echar la culpa a la oposición de no querer esas reformas.

Estoy de acuerdo en que la Constitución debe tener algunas reformas que la optimicen, pero estas deberán hacerse con el consenso de todos los actores de nuestro país, los partidos y los ciudadanos, no sólo la bancada de Morena y aliados a quienes se les ordena que sin conocer las reformas no se les cambie, como dice “ninguna coma”.

Todo esto es en detrimento de Claudia, sólo la exhibe como alguien sin autonomía ni ideas propias, aunque algunos opinen que no es tiempo todavía para mostrarse como de verdad es y no enfrentarse a López, este ya le tendrá reservado algo para frenarla, en caso de que llegue Claudia a la Presidencia, como es el pretender que se reduzca del 40 al 30 por ciento de participantes la consulta de revocación de mandato, para tener la espada sobre la cabeza de Claudia y en caso de no continuar con su cuarta transformación y consolide su proyecto, hacer valer la revocación de mandato, ya que tiene que obedecer sin que importe que sea ella la presidenta y no López quien esté en dicho cargo, mientras siga sus instrucciones apoyando la continuidad de su proyecto, incluyendo sus mega obras no ejercerá ninguna acción contra ella.

Sigue Morena y sus aliados enarbolando la bandera de la democracia, viendo que con esto están atentando contra la verdadera democracia, queriendo destruirla para ir a una dictadura, por lo que en estas elecciones el voto será o por la continuidad de López con su dictadura y autoritarismo o por retomar la democracia.

Claudia está llamando a iniciar su campaña en marzo, con su supuesto proyecto de nación que no es otra cosa que las propuestas de López, en donde vemos esto más claro es en la última propuesta para cambiar la Constitución, donde pretenden eliminar los organismos autónomos, que son por los que la ciudadanía ha luchado durante muchos años, siendo un gran logro que ha asegurado nuestra democracia, vemos que a ellos no les gusta se les ponga freno en nada, sólo lo que ellos dicen es verdad, y los que no están con ellos están en su contra.

Tenemos que estar conscientes de que estas pueden ser las últimas elecciones democráticas en nuestro país y estar atentos a que esto no suceda, pues debemos poner siempre por encima nuestra libertad y a nuestro país.