¿Cambio en Salud?

Todo indica que hoy llegarán por fin las 300 mil vacunas contra la influenza que la Federación prometió enviar a Jalisco desde la semana pasada.

Por cierto, cada vez toma más fuerza el rumor de la salida de la odontóloga Consuelo Robles como titular del OPD de Salud. La epidemia por dengue y los escandalitos en una licitación la tendrían en la cuerda floja.

¿Será que estamos por presenciar un acierto en materia de salud por parte del gobernador? Lo sabremos cuando el relevo de Robles -de ser cierta su salida- sea un experto en salud pública y no algún compadre.

***

El sheriff legislativo, Salvador Caro Cabrera, será el nuevo encargado de tutelar el buen comportamiento en el Congreso estatal. Como decano de la Legislatura, Caro fue nombrado titular del Comité de Ética del Congreso del Estado, un ente creado a propuesta del sheriff para vigilar el buen actuar de los servidores públicos en la vida interna del Poder Legislativo.

Según explicó, pondrá especial atención en detectar a los diputados que dejen de tener como prioridad su tarea como representantes ciudadanos, aunque aclaró que por el momento no tiene a nadie en la mira.

***

¿Te hablo Pablo para que me escuches Lemus? Cuestionado en una entrevista radiofónica sobre su permanencia en el cargo, el alcalde tapatío Ismael del Toro se sinceró.

Más que bloguero o artista de Instagram, dijo, él se asume como un político que trabaja con bajo perfil pero busca dar resultados.

“Muchos dicen que no estoy en esa forma de ver la política, que no aparezco. Pues nunca voy a aparecer, no quiero ser un rockstar de las redes sociales, yo digo poco lo que tengo que decir, pero hago mucho y ese es mi concepto”, expresó. ¡Arroz!