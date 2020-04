Cállate chachalaca

Dicen que hay que usar siempre palabras dulces pues uno no sabe cuándo se las tiene que tragar. Esto aplica con la horrible expresión que titula esta columna y que el ahora Presidente López Obrador, le dijo públicamente de manera petulante al ex presidente Fox hace algunos años.

¿Quién quiere escuchar a un presidente que se la pasa negando la realidad por decir que tiene otros datos, que en cada oportunidad polariza a la sociedad mexicana entre liberales y conservadores, que sólo considera como pueblo mexicano a quienes están de acuerdo con él, que encuentra en las dádivas –con claro fondo electorero– el único camino de hacer justicia, que tuvo la osadía de decir que el coronavirus nos cayó “como anillo al dedo”, que se la pasa hablando de acabar con la corrupción y cada vez impulsa más las adjudicaciones directas y que en cada oportunidad culpa a los gobiernos anteriores de haber sido delincuentes de cuello blanco que pactaron con el narco –aunque jamás un ex presidente se había visto tratando con sus familiares y abogados– pero él no sólo lo hace, sino que lo defiende?

Además de ese tipo de argumentos impropios para un jefe de Estado, el aderezarlos con pose y tono de cinismo, ironía, sarcasmo, arrogancia y desprecio, sólo dejan ver de lo que de verdad está hecho.

Si tan siquiera viéramos un poco de congruencia en su actuar, tal vez percibiríamos un halo de confianza, pero sólo de ver cómo no respeta las medidas sanitarias que ha impuesto su gabinete ante la emergencia del COVID 19, que contradice las predicciones económicas que presenta su secretario de Hacienda, que afirma una y otra vez que no le dará la mano a los empresarios, pero sí se la extiende a la mamá del narcotraficante más famoso de México, podemos deducir que ha sido un error confiarle las riendas del país.

Señor Presidente, ése no es al que queremos escuchar ni ver conduciendo el rumbo del país. Los mexicanos hemos demostrado ser solidarios y querer estar unidos y conscientes del enorme riesgo que la pandemia nos representa, no venga a dividirnos, no nos confunda, deje de hacer mala política, deje de hablar cosas que no vienen al caso y, como usted dice, con todo respeto, cállese chachalaca.

Ojalá los medios informativos le reduzcan el espacio que emplean para exhibirlo y nos muestren un poco más del México del que queremos estar conscientes para poder seguir demostrando que como pueblo, sí sabemos ser solidarios.

Deje su agenda, atienda la del país.

ATALAYA

Alexander Von Humboldt, visionario

El barón Von Humboldt fue un hombre adelantado a su época y advirtió hace más de dos siglos, que el ser humano estaba alterando y destruyendo el equilibrio ecológico, además de ser un incansable investigador y explorador audaz y profundo.

Amigo de Goethe y respetado por Darwin, en sus escritos estableció que la naturaleza era un TODO del que los humanos formamos parte y que la vida como concepto total, está absolutamente interconectada. En este año se celebran los 250 años de su nacimiento y resulta trascendente el evocar su memoria y su legado, sobre todo ahora que la ONU ha dado una importante trascendencia al equilibrio ecológico del planeta.

Desconcierta absolutamente la falta de racionalidad e inteligencia de Trump, quien en su alocución en la ONU, nunca mencionó nada del evidente problema mundial del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares y cascos polares, con la consecuente destrucción del equilibrio que sostiene a toda clase de vida en nuestro planeta.

El rey Federico IV de Prusia calificó a Humboldt como el hombre más grande desde el diluvio y lo apoyó totalmente en sus viajes de investigación y exploración por todos los continentes y mares de la Tierra. Admira además de su visión holística de la vida, la advertencia que hizo sobre el calentamiento del planeta y cómo las acciones del hombre estaban dañando el precario equilibrio de la naturaleza. Humboldt fue un personaje fáustico, sediento de conocimientos y estudioso interdisciplinario de todo, de los volcanes a los insectos y las orquídeas; capaz de extasiarse con un basalto o con el ala de una mariposa. Es por ello casi inabordable en su totalidad y en su plenitud, como lo es la naturaleza cuyas fuerzas intentó descubrir y medir, echándole un pulso ciclópeo y dio sentido al término “polímata” o sea persona con grandes conocimientos en materia científica y humanística.

por Sergio López Rivera

FILOSOFÍA COTIDIANA

Yaroslabi

Yaroslabi Bañuelos Ceseña, hermosa sudcaliforniana, oriunda de La Paz, es licenciada en Psicología, escritora de ágil y fina pluma, cuentista y generosa formadora de futuros amantes de las letras, además de joven poeta cuya prolífica inspiración le ha merecido infinidad de premios a su temprana edad, pues aún se encuentra atrapada en la veintena, al haber venido al mundo, en esa última década del siglo pasado.

El reciente 2019, ha sido un año que la trató de maravilla; pues recibió el Premio Estatal de Poesía “Ciudad de La Paz” por su poemario “Otro agosto habita el aire”; obtuvo el premio de los Juegos Florales Nacionales Carnaval La Paz, así como el máximo galardón de los XLVI Juegos Florales, Margarito Sández Villarino, de San José del Cabo por su poemario “Mejibó” –Temporada de flores, o Estación de las pitahayas, en lengua Cochimí– y el Concurso Municipal de Poesía “Letras Nuevas”.

Ha demostrado una especial predilección por narrar en sus poemas, los topónimos y costumbres de las mágicas y ancestrales etnias locales; en su mayoría ya desaparecidas, pero que nos han legado toda una saga histórica, muy digna de ser contada.

Muestra inequívoca de ello es su poema “Niparajá” (ser supremo, en la Mitología Pericú) de su citado poemario “Mejibó”: “Niparajá // Espíritu que habita el monte reverdecido / creador del cielo, la tierra y el mar, / sembrador de pitahayas, escultor de peces / viniste del norte y obsequiaste al desierto / la dulzura de la lluvia y sus prodigios; / tus manos escamosas, llenas de algas / resquebrajaron el barro húmedo y nacieron los oasis. // Enseñaste a tus hijos los silbidos del viento / y los secretos que pueblan las aguas; / los hombres del fuego y la arena / aprendieron a pescar mojarras transparentes, / a descifrar las olas, o adivinar / el escondite donde refulgen las madreperlas. // Tus hijas descubrieron el milagro del lomboy, / tejieron caminos en las entrañas de la sierra, / danzaron la tristeza como pájaros nocturnos. // Soplaste la vida en las fauces del tiburón / diste aliento al venado, alimentaste al puma / y una bocanada de mar fue suficiente / para engendrar a los animales pelágicos; // con el pico de las gaviotas bordaste en la playa / promesas de flores y aguacero, / expulsaste al maligno Tuparán de este ardiente paraíso; / por hacer la guerra, encerraste al demonio / en una cueva insondable custodiada por ballenas. / Hoy habitas la oscura madriguera del tejón, / la acrobacia de los pájaros marinos, / o la luz que derrama el jacalosúchil de marzo. // Tu alma se eterniza en el nado de la tintorera, / eres la lagartija que descansa sobre la roca / (existes cuando alguien murmura: Niparajá)”.

Como formadora de nuevos amantes de las letras, imparte su taller de Iniciación a la Poesía –“Juguemos con las palabras”– el cual pretende ser un espacio que brinde al participante un acercamiento a la experiencia literaria, especialmente, al fenómeno poético, aportando herramientas que fomenten en cada alumno, el ejercicio de la escritura creativa como una vía de expresión social, de autoconocimiento y manifestación de las propias emociones.

Ha publicado en espacios como la Revista Timonel, Punto de Partida UNAM, Materia Escrita, Rojo Siena, Liebre de fuego, Revista Nocturnario, La Rabia del Axolotl, Botella al mar, Carruaje de Pájaros y Suplemento Cultural el Aleph. Ha participado en los Encuentros de Escritores Sudcalifornianos en sus tres recientes ediciones anuales. En 2017 fue seleccionada para participar en el Quinto Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, en Chihuahua, capital. Trabajó como editora y colaboradora de la Revista digital CULCO BCS.

Ha sido incluida en la antología de narrativa y poesía El oficio del instante y es autora de Micropesadillas, libro de cuentos breves editado por Cuadernos de la Serpiente.

Con chicas bellas, creativas y entusiastas, como Yaroslabi o Marliz (la de la “Leyenda del Tecolote”) se cumple en sus ciclos de inspiración e ingenio, singularidad e inventiva, devoto amor e ilusión aquella poética profecía del vate sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer: “…mientras haya mujeres en el mundo, habrá poesía”. Y no sólo porque la inspiren, sino porque, a su vez, la sepan crear y generosamente difundir.

por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Perseverancia y prudencia

La casa convertida en claustro durante más del tiempo deseado conduce a penetrar el pensamiento particular y comprender valores auténticos de la vida misma sobre lo superfluo.

La información se convierte en una fuente inagotable de acontecimientos lejanos y cercanos, cuyo análisis reclama perseverancia y prudencia en el mundo allegado por la tecnología al alcance de múltiples sistemas.

Comprendamos así las acechanzas que nos envuelven.

Originadas en China y convertidas en azote de la humanidad; contra la cual sólo nos queda actuar con unidad, respeto y respaldo a las disposiciones gubernamentales emanadas de la ciencia médica.

En el orden de las consecuencias se ubica la economía con menos empleos y empresas; conducente a trabajar con mayor empeño.

Dios nos guarde de la discordia.

sicpm@informador.com.mx

por Carlos Cortés Vázquez