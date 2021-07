Caballada flaca y depresión presidencial

En la que pudiera ser una actitud extraña en un personaje que llegó con extraordinariamente amplio poder al ejercicio de la labor presidencial, quizá el presidente con más fuerza acumulada, -posiblemente solo comparado con algunos matices diversos a Carlos Salinas de Gortari o con los señeros mandamases como lo fueron Luis Echeverría y más atrás Lázaro Cárdenas-, causa sorpresa que sea el propio Andrés Manuel López Obrador quien esté ya abriendo la discusión y el análisis sobre su sucesión gubernamental, algo que pudiera verse muy prematuro, siendo que ya coloca en el ambiente algunos nombres de mujeres y hombres sobre los cuales deberían empezar a enfocarse los reflectores, aunque de entrada ‘luce flaca la caballada’.

Andrés Manuel ha manejado los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, y Rocío Nahle, como sus posibles sucesores, quienes emergen de lo que llama “el flanco progresista liberal”.

El presidente afirma que tiene mucho de dónde escoger, pero revisando el desempeño de cada uno de los nombrados, se puede anticipar que casi por descarte natural van a quedar muy pocos con posibilidades reales de competir.

De hecho, sabemos que hay nombres de relleno; Nahle nada tiene que hacer en ese pelotón, Moctezuma y De la Fuente no son de su misma tribu, y Tatiana quizá podría dar la sorpresa, mientras Sheimbaum y Ebrard, ‘tocados’ por escándalos y flaquezas, como la caída de la Línea 12 del Metro y la estrepitosa derrota electoral en la Ciudad de México, estarán enfrascados en un espectacular duelo de pronóstico reservado ocupados de desarticular uno al otro, y en ese trance alguien más podría avanzar por la libre.

Es interesante advertir la ausencia de una figura como la del coordinador senatorial morenista Ricardo Monreal, algo que no ha pasado desapercibido, dado que el ex gobernador zacatecano y ex muchas cosas, tiene quizá el perfil para estar en ese grupo, y más aun revisando las credenciales de los demás. Podría ser que esté siendo ignorado porque aún no se le olvida al tabasqueño el agravio de quien lo enfrentó cuando no fue elegido para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, aunque también cabe la posibilidad de que pretenda dejarlo libre de reflectores que pudieran estorbarle para sacar adelante iniciativas de reforma que le importan demasiado, así que quizá sea más adelante cuando lo incorpore en ese listado que por ahora luce de muy bajo nivel.

También vale la pena observar que no hay gobernadores entre los nombres que refiere el presidente, y si bien de momento ninguno ha brillado, es posible que ni siquiera esté buscando más allá de su primer círculo, pues no olvidemos que AMLO más que capacidad busca lealtad y difícilmente encontrará entre los gobernantes de Morena en los estados quien reúna ese importantísimo requisito.

Lo cierto es que López Obrador está dando señales de que algo anda mal; ya se conoce del debilitamiento político que sufrió tras la elección del 6 de junio, y aunado a ello podría estar padeciendo un debilitamiento físico que quedó de manifiesto hace unos días cuando de gira por San Luis Río Colorado tomó un bat y fue ponchado con tres bolas lentas siendo que es un buen bateador.

Quizá el presidente atraviese por una depresión, quizá esté melancólico por algún mal que le afecta y por ello esté pensando en la sucesión presidencial.

Tal vez como buen toro viejo pretenda adelantarse en la tarea de pavimentar la seguridad para cubrir su futuro cuando deba abandonar el encargo, y aunque la caballada es escuálida, quizá de repente pueda aún sacar un as bajo la manga.

