En el primer torneo de Grand Slam del año todavía no comienza y ya tiene sus primeros problemas, debido a la pandemia del COVID-19.

Australia es uno de los lugares en el mundo con menos contagios y donde las autoridades han sido estrictos con todo lo referente a la pandemia, y esta ocasión actuaron de la misma forma con los jugadores que llegaron al lugar con 15 o 20 días de anticipación.

Las reglas para que lleguen los jugadores fueran éstas: salir en un vuelo especial varios jugadores y llegar mínimo con 15 días de anticipación.

Se les permitirá entrenar cinco horas diarias, con un grupo seleccionado por los mismos jugadores y no cambiarán de elementos para entrenar en ningún momento, siempre será con los mismos. Sólo podrán ir a las giras establecidas tanto en la cancha como en el gym, tendrán sus horarios de comedor y se buscará que no exista convivencia entre ellos. De las canchas tendrán que ir al hotel y del hotel a las canchas, y no podrán salir a ningún otro lado, ni siquiera ir a un restaurante fuera de estas áreas.

El problema fue que en el avión que viajaron algunos jugadores que salieron de Barcelona, otro de Los Ángeles, otro de Dubái, iban personas ajenas a los jugadores infectadas con el virus, y entonces se tomó la decisión de encerrar a 72 jugadores en sus respectivos cuartos, sin poder salir a ningún lado.

Es provocó un caos en los tenistas, ya que su preparación están realizándola dentro de sus cuartos, pegando a la pelota contra las paredes o algún colchón, hacen ejercicio ahí mismo. Es toda una locura.

Hay otros jugadores que ya están entrenando de forma normal y ahí va a estar la diferencia con los que están encerrados, mientras unos se adaptan otros se están volviendo locos dentro de su cuarto.

La pregunta es ¿qué va a pasar para que estos sea más parejo o el torneo se jugará en la fecha programada?

También en este torneo va a asistir 25% del público. Es uno de los primeros que se juega con esa cantidad.

Jugadores como Novak Djokovic pusieron en alto su punto de vista, lo cual no le gustó mucho a los directivos, pero él aclaró que no los estaba criticando, sino viendo qué se puede hacer para que sea más parejo para todos.

El tema realmente es para estudiarse muy bien y profundamente, ya que todos los jugadores estuvieron entrenando meses para llegar con todo a este gran evento, y justo en el momento de adaptación al lugar, se toma la decisión de encerrarlos.

Claro está que es por el bien de la salud de toda la gente de ese lugar, ya que es muy difícil tomar ese tipo de decisiones, pero bueno es parte de lo que nos toca vivir.