Bien ido el 24 y bienvenido el 25

Pues bien, estamos llegando al fin del año 24 del siglo XXI. Eso significa que conservamos la vida, el mayor tesoro que nos ha sido dado y que, llenos de gratitud, debemos hacer un recuento de las cosas que pasaron en los últimos 12 meses. Sin duda, hubo momentos felices y algunos no tanto. Hechos gratificantes, pérdidas sensibles y afectos que se desvanecieron. En lo personal, amigos entrañables hoy solo forman parte de mis recuerdos. He sentido profundamente la ausencia de mi hermanita Coco. En mi perspectiva de vida, supuse que yo me iría primero. No fue así. A veces, recriminamos a Dios y dejamos de agradecerle la oportunidad de haber tenido y disfrutado a nuestros seres queridos. Humanos, al fin, somos egoístas. Pretendemos conservar por siempre lo que amamos y olvidamos dar las gracias por los bienes y favores recibidos.

Vivimos en un mundo imperfecto, porque imperfectos somos los seres mortales. La vanidad y la soberbia frecuentemente nublan nuestra inteligencia y confunden nuestros sentimientos. Hay quienes, enfermos de codicia, se asumen superiores, con derecho a decidir nuestro destino, cuando son incapaces de gobernar sus emociones. Siempre quieren más. Narcisistas, se enamoran del poder y pretenden imponer su voluntad a los otros, a los demás, a quienes, por cierto, desprecian. Desdeñan, como Ícaro, los límites de la razón, sucumbiendo fatalmente a su egocentrismo.

Hoy, como siempre, el mundo vive el riesgo de los iluminados. México no está en paz; la violencia invade el territorio nacional (bastan los ejemplos de Sinaloa, Guerrero, Colima, Tabasco y, para no ir más lejos, el de nuestro estado). Los desequilibrios sociales son evidentes. El desmantelamiento de las instituciones, la apropiación por el gobierno de los ahorros nacionales y su dispendio siguen adelante. Jalisco enfrenta la incomprensión del gobierno federal. Los municipios, en su mayoría, viven la precariedad presupuestal y enfrentan —en una lucha desigual— el poder de la delincuencia. El 20 de enero, un megalómano lleno de prejuicios, entre ellos, el de la supremacía blanca, asumirá la presidencia del país más poderoso del mundo. Son escenarios que deberemos superar. Hoy, más que nunca, la prudencia debe guiar nuestros pasos.

Parecería que los tiempos por venir no son los mejores, sin embargo, no hay otros. La humanidad ha tenido épocas peores. La vida está adelante. Del pasado solo hay que conservar lo realmente valioso y dejar ir todo aquello que nos lastima. Nuestros retos y preocupaciones deben enfocarse en hacer de nuestra existencia un espacio para ser mejores como personas y como sociedad, para construir un mundo más habitable, más justo, más armonioso.

Mientras tanto hay que “recargar las pilas” y, llenos de optimismo, hacer la chamba que nos toca. Por lo pronto, dejemos escurrir las últimas horas del 24 y celebremos la llegada del año 25. ¡Salud!

P.D. Esta Navidad recibí tres esplendidos regalos: una comida familiar, un paté casero de berenjena y un pensamiento de El Principito.