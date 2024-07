Biden, “No creo que lo haya hecho”

A continuación, una muy breve reflexión sobre un pequeño detalle de una acción que puede cambiar el destino, no de un país, sino afectar el rumbo del mundo, ya que de las decisiones que desde su posición se toman pueden cambiar la misma historia.

En una respuesta -meditada y titubeante- de la entrevista exclusiva que anoche concedió el presidente Joe Biden a la cadena de televisión ABC podemos concluir las condiciones mentales en que se encuentra el mandatario, quien a pesar de las presiones a que se encuentra sometido por su desastrosa actuación en el debate presidencial insiste en que no se retira de la intención de buscar la reelección.

Solo después de la introducción del periodista George Stephanopoulos y de contestarle Biden sobre el cansancio que tenía por los viajes realizados previos al debate y la gripe que le afectaba, el entrevistador le preguntó “Did you ever watch the debate afterwards -Alguna vez vio el debate después-”. Los ojos de Biden se dirigieron hacia arriba y al infinitivo y con voz baja contesto, “I don't think I did, no -No creo que lo haya hecho, no”. No fue un sí o un no, fue un “no creo que lo haya hecho… ”. No se acordaba con certeza de algo de lo que él es el protagonista principal, que está en boca de todos y que apenas sucedió el jueves de la semana pasada. ¡Las palabras sobran! ¿Usted, qué opina?

