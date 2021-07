Beisbol olímpico, ¿en 3-2 y peligro de ponche?

Estamos “al cuarto para las 12” del arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio, y ya preocupa la total descoordinación que se observa en la Selección mexicana de beisbol que por primera vez participará en la justa veraniega.

Al seno de la Federación Mexicana de Beisbol (FMB), ha quedado de manifiesto el vergonzoso manoseo en el manejo de nombres en el roster de jugadores que podrían vestir la franela tricolor para representar a México en la Olimpiada. Por un lado, el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer el viernes de manera “oficial” una relación de 24 Peloteros presumiendo sería el roster definitivo, pero al día siguiente, el mánager Benjamín Gil en conferencia de prensa, presentó un prelistado de 38 elementos y contundente enfatizó: “La lista oficial la vamos a sacar nosotros”.

El polémico timonel advirtió que al día siguiente se presentaría el roster definitivo, pero hasta el lunes no había nada oficial al respecto, lo cual hace suponer que, como también reconoció el mánager, aún no cuentan con los permisos de algunos peloteros por parte de sus clubes y de ahí que se haya retrasado el anuncio de los 24 jugadores que harán el viaje al país del Sol naciente.

El también mánager de Mariachis de Guadalajara, desestimó la lista que presentó el COM, argumentando que a él le pidieron una relación de 24 mientras tenía 38 todavía antes de comenzar la valoración final en la que se debe revisar que los jugadores no presenten lesiones, COVID, doping y que estén en su mejor momento, ya que posterior a entregarla no se podrán remplazar.Manuel Aguilar y Nicolás Turley, fueron los únicos dos jugadores, de los 24 nombres en la lista del COM, que no aparecen en la de 38 de Gil, que hasta ahora se mantiene de la siguiente manera:

CATCHERS: Alí Solís, Alexis Wilson, Santiago Chávez y Ricardo Valenzuela.

INFIELDERS: Efrén Navarro, Daniel Castro, Isaac Rodríguez, Adrián González, Jonathan Aranda, Ryan Goins, Ramiro Peña, Brandon Laird, C.J. Hinojosa, Carlos Sepúlveda, Danny Espinosa y Jasson Atondo.

OUTFIELDERS: Jonathan Jones, Sebastián Elizalde, Joey Meneses, Julián Ornelas, Carlos Figueroa y José Cardona.

PITCHERS: Teddy Stankiewicz, Manny Barreda, Juan Pablo Oramas, Brennan Bernardino, Héctor Velázquez, César Vargas , Sammy Solís, Kyle Lobstein, Óliver Pérez, Manny Bañuelos, Sasagi Sánchez, Fabián Anguamea, Édgar Arredondo, Carlos Bustamante, Fernando Salas y Daniel Duarte.

A reserva de conocer la composición, la prospectiva y el armado del equipo, siguen faltando figuras de la talla de Roberto Osuna, Amadeo Zazueta, Jesse Castillo, Matt Clark, y Luis Alfonso Cruz, entre otros, quedando de manifiesto que “ni son todos los que están, ni están todos los que son”.

Y digo que “al cuarto para las 12”, porque el Seleccionado Nacional deberá iniciar su concentración el 16 de julio en Ciudad de México, donde enfrentará juegos de exhibición lo mismo que en Asia, para posteriormente arrancar su aventura olímpica el 30 de julio cuando se mida a su similar de República Dominicana y un día después al país anfitrión Japón.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1