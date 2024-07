Bajo los bellos compases de la Marsellesa

Hoy que el mundo celebra la toma de la Bastilla, hecho más o menos intrascendente, si bien es histórico, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esa sí de aplicación universal y, desde luego, en nuestro país por disposición constitucional, aunque a algunos no les guste; pero es un hecho que todo acto de gobierno tiene quien le guste y lo apoye, a quien no le gusta y quiere desobedecerlo, y a quienes les vale máquina si se aplica o no. Pero, de cualquier manera, me han dicho que el himno francés es el más bello del mundo, aunque no sé quién o dónde se hizo el concurso, pero dijeron que el nuestro quedó en segundo lugar; se dice que en ese mismo concurso nuestra bandera quedó en primer lugar de bonita, cuestión en la que estoy de acuerdo. Pero en honor de los galos, me comeré una sopa de ajo, en memoria del desaparecido y extrañado Círculo Francés.

Pues aquí, valiéndole madre la normativa priista y todas las normas vigentes, el actual jefe del partido, él se refiere a sí mismo como Alito y para que no se le olvide, usa camisas que tienen escrito su nombre; pues él, con tres mil fieles que lo acompañaron a modificar los estatutos del antiguo Partido Revolucionario Institucional, que durante 70 años en todo el país dominó las elecciones y en nuestro estado nada más sesenta y siete años (porque el ingeniero Cárdenas les rompió el saque), aunque después Aristóteles volvió a llevarlo al poder. Y esencialmente lo que cambió fue la posibilidad de reelegirse nada más por tres veces; después ya veremos cómo andamos, pero ahorita se negó a que la reelección fuera cuantas veces quisiera, que si hubiera querido, así se hubiera hecho. Algunos priistas protestaron, pero a los de afuera no les tomaron la votación, nada más a los cuates. Sorry, pero así fue.

Muchos, sobre todo opinadores profesionales, han dicho que el partido está en franco proceso de desaparición, pero esto no es totalmente exacto por varias razones. La primera, que en nuestro país los partidos son, después de las compañías de seguros, los grupos que más dinero reciben. De modo que el gobierno le seguirá dando al antes tricolor durante un buen rato. Pero también hay otra cosa que yo no sé si ustedes hayan notado: durante los setenta años que el PRI estuvo en el poder hubo directivos que compraron oficinas para el partido y tomando en cuenta que hay cuando menos 32 capitales de estado donde compraron o adquirieron casas con ese propósito y miles de municipios también lo habrán hecho, por lo que ese partido tiene una enorme cantidad de inmuebles, que seguramente irá vendiendo para sobrevivir y, reitero, no son cientos, son miles, que por mucho rato van a hacer fuertes a los actuales dirigentes. Eso creo que hay que tomarlo en cuenta y no es poco.

