Atlas ya busca refuerzos... varios

Apenas en agosto Gustavo Guzmán, presidente de Atlas, aseguraba que el del Apertura 2018 era el mejor equipo que había armado en su corta historia como directivo rojinegro.

Está de más decir lo mal que la ha pasado la institución, la afición y los propios jugadores ante un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabe defender y que su cantera ya no es la que era antes, que en el ataque hicieron el ridículo a lo largo del torneo, y aunque llegaron a despacharse con la cuchara grande, fue más triste ver las fallas increíbles que tuvieron frente al arco.

Rafael Márquez lo sabe y obviamente no quería arrancar así su gestión.

El “Káiser” se está moviendo para ir amarrando refuerzos y en su gira por Europa ya vio un par de defensas centrales, con los que tendrían que negociar sus altos sueldos, pero que vendrían a ser solución, pero ahora sí con constancia de juego, no como Nicolás Parejo, quien fue una apuesta de Márquez y no tardó ni una semana en fallar, ya que el defensor se lesionó y se perdió todo el torneo.

Parte importante de la búsqueda de centrales es porque los rojinegros no están interesados en renovar a Leiton Jiménez, quien aparentemente sólo estaría con el Atlas hasta junio, si no es que lo acomodan en el Draft invernal.

Con esa salida, los Zorros tenidrían buen descanso en el tema salarial, y justo lo del central lo podrían apostar para un centro delantero, de esas buenas apuestas que hace Morelia, pero que aún no han pegado en Atlas.

El tema de Matías Alustiza es otro que tiene pensando a los dirigentes, ya que ven difícil que Pumas haga válida la opción de compra, y que por sus constantes lesiones no saben si tenga cabida en el cuadro titular del Atlas, pero también valoran que funcionaría como un unguento ante la afición que hoy no traga a la directiva y que pide al “Chavo” como referente al ataque.

Es un hecho que los de pantalón largo se están movilizando y que Atlas tendrá refuerzos, pero más que contratar, la prioridad también debería ser la limpia de esos jugadores que aportan poco al equipo, pero que se la viven en restaurantes y bares presumiendo la mala racha que tiene la institución.

Con Guillermo Hoyos han encontrado rumbo, sin ser espectaculares, el Atlas camina paso a pasito, como esos equipos que siempre se complican y sorprenden seguido.