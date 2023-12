Así actuó el C5 en los narcobloqueos del martes

Como sabemos, el sistema de videovigilancia está nuevamente en el ojo del huracán tras un ataque más que hicieran células del crimen organizado el jueves pasado, cuando no sólo dañaron las cámaras o los botones de pánico como en otras ocasiones, sino que ahora de plano derribaron al menos doce postes donde instalan estos aditamentos en Chapala y Tepatitlán.

Por eso es pertinente revisar cómo actuaron en el C5 luego de la novena jornada de narcobloqueos en lo que va de este 2023, ahora en la región Altos Sur de Jalisco, que se desató luego de que elementos de la Guardia Nacional (GN) repelieron la agresión de un comando criminal que se transportaba en un convoy de cinco camionetas con armas empotradas a las tres de la tarde con 40 minutos.

Sus procedimientos, según informes oficiales, fueron los siguientes:

“Reporte C5 vía radio. Comisaría de Zapotlanejo solicitando el apoyo. (Seguimiento) Bloqueos a las vías de comunicación con vehículos incendiados, un vehículo con equipo táctico, armamento y equipo de radiocomunicación asegurado, derivado de un enfrentamiento entre civiles armados y personal de la Guardia Nacional. Sin especificar cruces en Zapotlanejo. Por medio del monitoreo de este Centro con personal de las diferentes dependencias, vía radio se tiene conocimiento que personal de la Comisaría de Zapotlanejo se encuentra solicitando el apoyo desconociendo el motivo. Siendo las 15:30 horas personal de este C5 tras realizar los cuestionamientos a personal de la Comisaría de Zapotlanejo descartan que alguna unidad solicite el apoyo, asimismo se realizó el debido cuestionamiento a personal de las diferentes comisarías, así como personal de la Secretaría de Seguridad del Estado, personal de la Fiscalía del Estado, Guardia Nacional y Sedena, mismos que manifiestan no requerir algún apoyo considerándose sin novedad, cabe resaltar que personal de este Centro se mantiene pendiente de cualquier requerimiento”.

Hasta aquí, la primera parte de este reporte del C5, que continúa con una relatoría de la agresión a los elementos de la GN y los puntos de los narcobloqueos.

Llama la atención que ya con los tres puntos carreteros obstruidos con automotores incendiados, que implicaron un asalto y despojo a al menos cinco conductores y la afectación a cientos de automovilistas que transitaban por la autopista y la carretera libre a Tepatitlán, en el C5 reportaran “sin novedad” y ninguna corporación haya solicitado apoyo.

Pero lo más preocupante es que nuevamente el C5 no sirvió para detener a los agresores de elementos de la Guardia Nacional, pero sobre todo a los que afectaron a la población y que cometieron bloqueos carreteros. Como en las ocho ocasiones anteriores en este año, no hubo un solo detenido. Se confirma así que mientras no haya una depuración el C5 seguirá siendo inútil. Un Escudo Urbano que no se defiende ni solo al tampoco detener a ninguno de los que les tiran sus videocámaras.

