Arriba el Norte

Y sí, el campeón despertó tarde, lástima para el Guadalajara y sus seguidores que hayan encontrado la combinación de ganar y bien jugar cuando sus posibilidades de acceder a la Liguilla ya se habían extinguido, el cierre digno que pretenden seguramente lo conseguirán y el bicampeonato de Copa también es factible.

En el triunfo ante Xolos se destacó el joven José Juan Macías autor de dos de los tres tantos de las Chivas; dentro de la desazón causada por la prematura eliminación se rescatan las pinceladas de algunos de elementos surgidos de las Fuerzas Básicas a los que Matías Almeyda les ha brindado la oportunidad en el primer equipo.

En contraste con la eliminación del campeón, el subcampeón Tigres ha venido de menos a más; está cerrando fuerte luego de vencer al Cruz Azul y con el partido pendiente ante el Atlas el equipo de Ricardo Ferretti ha escalado hasta el segundo lugar general, sólo superado por su vecino de patio, el Monterrey, que dio un golpe de autoridad al derrotar al América y consolidarse como el amo y señor del Apertura.

Con sensibles bajas como la de Rogelio Funes Mori y con un hombre menos por la expulsión de Neri Cardozo el Monterrey mantuvo a raya a las Águilas.

El equipo de “Piojo” Herrera hilvano su segunda derrota consecutiva, y con los triunfos de Tigres y León, cayó hasta el cuarto lugar de la tabla; parece que después de los clásicos se le está desinflando el equipo a Herrera justo cuando el equipo debería ir a más.

En el regreso de Rafa Márquez el Atlas rescató el empate en Querétaro. Los rojinegros han venido alternando las de cal con las de arena, pero tienen a tiro de piedra al Cruz Azul que es el octavo de la tabla, para los del “Profe” Cruz será muy importante el partido pendiente que se jugará el miércoles contra Tigres en el Estadio Jalisco.

Como ya es usual no hay punto de reposo, apenas ayer concluyó la Fecha 15 y mañana se disputarán los dos primeros partidos de Cuartos de Final de la Copa MX; Guadalajara vs. Atlante y Pachuca vs. Xolos, el miércoles los dos restantes Monterrey vs. Santos y América vs. Querétaro.

El Guadalajara es amplio favorito sobre los Azulgrana, único representante de la Liga de Ascenso en esta instancia y que la semana anterior le dieran las gracias al “Potro” Gutiérrez. Ya se sabe que la Copa es la apuesta única que tiene el conjunto de Almeyda para no quedarse en el segundo semestre del año con las manos vacías.

El triunfador del partido entre Chivas y Potros se medirá en Semifinales al ganador del partido del Estadio Hidalgo entre Pachuca y Xolos.

A las Águilas se le suelen complicar los partidos de Copa jugando en el Azteca, recordando también que los Gallos Blancos le tomaron la medida al conjunto del “Piojo” al que vencieron en el partido de la Supercopa jugando en Los Ángeles y en la Fecha 1 de la Liga en partido efectuado en el cóloso de Santa Úrsula, así que no se deben adelantar vísperas y los partidos hay que jugarlos.