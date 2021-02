Aprueben ya la Ley de Desaparecidos

De manera inadmisible los diputados del Congreso de Jalisco le volvieron a quedar mal a las familias y colectivos que buscan a sus desaparecidos en Jalisco. No aprobaron en la sesión de ayer, como se esperaba, la Ley de Desaparición de personas en el Estado a pesar de que el dictamen ya está listo, consensado con las familias y colectivos que buscan a un familiar y por organizaciones civiles que han acompañado el proceso legislativo. El dictamen, además, fue aprobado por la subcomisión legislativa de Derechos Humanos.

Pero no se aprobó y no se dan razones justificadas de dicho retraso. A quienes deciden qué temas aprobar en el Congreso del Estado les importó un pepino el reclamo de las madres y familiares que desde hace años o meses buscan a un familiar.

No les importaron tampoco los miles de llamados en redes sociales exigiendo ayer que se aprobara esta importante legislación para tratar de contener y empezar a detener esta otra epidemia, la de las desapariciones forzadas y la extrema violencia asociada a ella (desmembramiento de cuerpos y enterramientos clandestinos).

Tampoco parece importarles a los mandamases del Congreso local que Jalisco sea el Estado con más número de desaparecidos del país (más de 11 mil 700 según el registro nacional) y con más cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

Una ley no bastará para cambiar un contexto de violencia organizada que se vive en Jalisco y que se ha convertido en una guerra por la sobrevivencia y por el cuidado de los hijos para miles de familias, pero algo podría ayudar.

En particular, las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos y las organizaciones que las acompañan tienen depositadas ciertas esperanzas en esta ley debido a que obligaría a las distintas dependencias que deben buscar a los ausentes, a trabajar de manera organizada, eficaz y empática con los familiares que denuncian la ausencia de una persona.

Pero los diputados de Jalisco volvieron a queda mal con las familias. En realidad le han quedado muy mal a las familias. Deberían haber aprobado esta ley desde julio de 2018 tal como ordenaban los artículos transitorios de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Nueva Ley, aprobada en noviembre de 2017.

Ni siquiera en el propio Congreso se sabe a ciencia cierta por qué la negativa a publicar una ley necesaria, ya dictaminada y que tiene el visto bueno de las familias y colectivos. La diputada morenista Érika Pérez García, que preside la subcomisión de Derechos Humanos, dijo anoche que no le dieron explicaciones de por qué no se metió al pleno en la sesión de ayer para ser votada la iniciativa.

Por su parte, la diputada Mara Robles, presidenta en turno del Congreso de Jalisco, dijo que tampoco sabía las motivaciones para no votar dicha ley. Añadió que los legisladores locales de manera inexplicable han dado largas a la aprobación de esta ley. Y ayer mismo envió un oficio a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que el dictamen de la Ley de Desaparecidos sea presentada y votada en la sesión del próximo martes 23 de febrero. De no hacerlo, anticipó, se retirará de la sesión legislativa como muestra de inconformidad.

Ante la falta de explicaciones de por qué no se aprueba esta ley, circulan versiones no confirmadas de que la ley no se ha detenido en el Congreso del Estado sino desde el Ejecutivo estatal que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, que tendría la intención de hacerle modificaciones al dictamen elaborado por la comisión legislativa y avalado por las familias.

El gobernador va el lunes al Congreso de Jalisco a presentar una iniciativa sobre reforma al sistema federal y fiscal del país en el que tiene mucho empeño. Estoy seguro que los diputados se apresurarán a darle curso a esta iniciativa que, desde mi punto de vista, es intrascendente comparada con la Ley de Desaparición de personas en Jalisco. Ojalá que la ley no esté detenida desde Palacio de Gobierno y por el contrario el gobernador se pronuncie porque el Legislativo apruebe ya la Ley de Desaparecidos que exigen las familias.

rubenmartinmartin@gmail.com