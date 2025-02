Apoyar a Claudia la que no invita a Piña

Ayer, el secretario de Economía Marcelo Ebrard reconoció a Claudia Sheinbaum por evitar los aranceles de Donald Trump. Acto seguido, pidió a las y los empresarios apoyar a la Presidenta hoy y durante los próximos años.

Si alguien de México sabe lo duro que puede ser Trump al negociar, ese es Ebrard. Y habla bien que justo él, que en su momento le disputó el poder dentro de Morena, hoy sea quien promueve una adhesión a la Mandataria.

Tal petición de apoyo fue en una más de las reuniones entre la Iniciativa Privada y Claudia. Uno pensaría que ya es mucho verse y que mejor habrían de ponerse a trabajar, pero pues desde el lunes parece que estamos en el “Claudia’s moment”.

Todo bien salvo una cosa que desentona. Un par de horas antes del nuevo evento del Claudia’s fest organizado por Francisco Cervantes (ni en los tiempos del partidazo hubo representante empresarial tan obsecuente), CSP anunció que el 5 de febrero es suyo y de nadie más.

Sí, hoy en Querétaro no estará invitada Norma Piña, presidenta del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Sheinbaum no quiso. El diálogo de la mañanera en donde la mandataria reveló este “nos reservamos el derecho de admisión” es tan revelador que merece ser reproducido:

—¿La presidenta de la Corte, Norma Piña, está invitada para asistir mañana a la ceremonia de Aniversario de Promulgación de la Constitución en Querétaro?

Presidenta: No, no está invitada. La Corte no está invitada.

— O sea, ¿y no va a haber ningún representante…?

— Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

— ¿Cuál es la razón, doctora?

— Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia.

— Quiero interpretar, le pregunto: ¿Es por esta razón que usted ha señalado de que…?

— Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, ¿qué es lo que ha estado haciendo, o la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que, es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución; entonces, en esta ocasión está… tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo de que vamos a estar dos Poderes.

Hasta el 31 de agosto, Norma Piña es quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura; es decir, es la cabeza del Poder Judicial. Su cargo es legal, e incluso, dado que la reciente reforma a la Constitución no la destituyó, es constitucional.

Todo eso no obstó para que la Presidenta de la República la incluyera en la tradicional ceremonia por la promulgación de la Carta Magna, a ocurrir hoy en Querétaro. ¿A qué se refiere la Presidenta Sheinbaum con el señalamiento de que Piña le ha faltado el respeto? Ni idea.

Desde que el Plan C se anunció, hace un año, el debate ha tenido muchas derivas. Mas el resultado de la polémica ha sido favorable, por mucho, a Sheinbaum y su movimiento. En la elección, Morena logró mayoría de votos y se quedaron con las mayorías legislativas.

La Presidenta tiene mucho poder. Y el primer lance con Trump le ha salido muy bien. Sin embargo, falta mucho para descartar que Washington no querrá imponer cosas indebidas a México. Mucho.

Claudia ganó la primer partida. Pero vendrán otras. ¿Estará consciente de que excluir a Norma Piña manda un mensaje de intolerancia política justo cuando más fuerte se le ve? ¿O sea que se debe apoyar renunciando a la posibilidad de discrepar?