Aplanadora 4T

Como se esperaba, el partido Morena y sus aliados del PT y del Verde aplicaron nuevamente la aplanadora legislativa para con su mayoría simple aprobar, sin moverle una coma, el presupuesto de egresos 2020 que les envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El bloque oficialista ignoró olímpicamente los argumentos y reclamos de los opositores en sesiones que duraron casi 50 horas en cuatro días y en las que fueron desechadas mil 994 reservas que se hicieron a la propuesta presupuestal que finalmente se aprobó con 273 votos a favor y 214 en contra.

Como pasa con todos los partidos políticos, si cuentan con mayoría la aprovechan y no hacen concesión alguna a sus opositores, anulando así cualquier posibilidad de contrapeso al Poder Ejecutivo desde el Legislativo, y como consecuencia de ello también, que no se dé un debate parlamentario de altura para priorizar el gasto en las demandas ciudadanas mas sentidas y no sólo en la visión de un solo grupo o de un solo hombre, por más popularidad que tenga, como pasa con AMLO.

Por lo pronto, el respaldo que mantuvo su partido Morena en la elección intermedia de junio pasado, pese a la disminución en el número de votos y la pérdida de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, le permitieron tener la mayoría simple que necesita para que su propuesta de gasto se imponga.

El incremento de mas de un 50 por ciento para la Secretaría del Bienestar que se tomará del presupuesto de 7.8 billones de pesos para el ejercicio fiscal del 2022 (8.6 por ciento mayor al del 2021 y que contempla un déficit inicial de poco más de 875 mil 570 millones de pesos) deja claro que la apuesta del Presidente seguirá siendo la entrega directa de apoyos a través de los distintos programas sociales, que siguen sin tener las mediciones ni los controles y que a decir de las cifras del Coneval lejos de reducir han incrementado el número de pobres en México, lo que pone en entredicho la afirmación del Presidente, quien celebró diciendo que el presupuesto aprobado es una gran noticia para “25 millones de familias pobres y de clase media”.

A muchos gobiernos estatales, como el de Jalisco, tampoco les gustó que las obras emblemáticas del Presidente como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía acaparen la mayoría de los recursos y se ignoren peticiones para respaldar proyectos locales como aquí el caso la Línea 4 del Tren Ligero, la Presa El Zapotillo o el Peribús.

A decir del bloque opositor conformado por PAN-PRI-PRD, el mayoriteo de la madrugada del domingo pasado cancela cualquier posibilidad de apoyar la reforma eléctrica que busca el gobierno de la autollamada cuarta transformación entre otras que sí requieren la mayoría calificada con la que no cuenta Morena y sus aliados. Veremos.

