Ante todo el Amor a la Vida

De vez en cuando, por no decir: frecuentemente, vienen a mi mente las imágenes de Guadalajara, la ciudad hermosa de mis recuerdos infantiles o de la época juvenil que todavía no olvido. Ciudad hermosa como pocas, sin compararla con otras tantas de naciones lejanas que ocasionalmente me ha tocado visitar, teniendo siempre presente: admirarlo todo, pero amar sobre todo lo propio.

También están presentes los paisajes, un tanto agrestes de Jalisco, y evoco con cierta nostalgia cuánto admiré sus variados y escabrosos relieves y tonalidades de una flora tan variada, tan propia y especial.

Lo externo cautiva y emociona, pero el elemento humano que se mueve entre valles y colinas, entre las encrucijadas de sus calles y en los rincones de sus plazas, sigue siendo un enigma.

Sobre todo me apena hasta las lágrimas que nuestro Estado, tan querido y hermoso, y nuestra ciudad tan hermosamente cantada y pintada por tantos artistas y poetas, esté siendo destacada por la ola violencia que impera en sus ámbitos más evidentes. Es verdaderamente lastimoso que Jalisco se lleve la palma en asesinatos, elegantemente llamados “ejecuciones”. Además de accidentes que también inevitablemente suceden día con día.

Noticias, reportajes y por todos los medios que surcan los aires nos damos cuenta de tanta ofuscación que mata a sangre fría y como si nada.

A veces quisiera decirles: ¿A qué nivel nos encontramos? ¿No hemos progresado ni siquiera un poco en una comprensión más clara de la vida? ¿No hemos escuchado nunca que la vida es sagrada y que tan sólo Dios, que nos la ha dado, es dueño absoluto de la misma y el único que tiene en sus manos la última decisión?

Tal vez tampoco ha habido quien explique el valor y el amor a la vida que es lo más grande y divino que Dios ha dado a cada ser humano, aun cuando ésta no sea perfecta en todas sus dimensiones.

Por eso yo quisiera invitar a cada persona, y especialmente a mis paisanos que reflexionemos seriamente en lo que es la vida, en lo que enseñamos e inculcamos a las nuevas generaciones, ya que desde niños se aprenden los principios básicos que después guían el proceder de los hombres del futuro.

Lamentablemente también tenemos escuelas muy empeñadas en enseñar lo contrario. Y ni la vida ni la muerte, tienen valor absolutamente. Y si en cine o TV vemos los asesinatos como algo normal. Eso es lo que aprenden los pequeños.

Por eso es oportuno recordar que uno de los Mandamientos es precisamente cuidar y conservar la vida. Y quien quebrante el “No matarás” en sus diversas formas de agresión, seguramente no esperará felicitaciones de Dios, sino un castigo bien merecido.

Ahora es tiempo de empezar a volver al viejo slogan: “Ciudad amable”. Empezar desde el inicio del día, a decir palabras y a repartir sonrisas y actitudes generosas que tanta falta hacen a ti, a mí, a todos y a cada uno para despertar ese lado positivo de nuestro ser que nos invita a amar la vida, a dar Gracias a Dios por la propia y a cuidar y proteger la de los demás.

Y… sobre todo, a pedirle que nos cure la agresividad, que nos libre de la violencia que envenena el corazón y a que ninguno caiga en el pecado de privar de la vida a otro ser humano, que al final de cuentas es “hermano” ya que todos somos hijos de Dios.