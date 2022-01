“Año nuevo, vida nueva”

Pues el año empieza del perrazo, pero como personas optimistas hasta la inconsciencia, les creeremos a nuestras amadas autoridades que la cosa ahora sí va a mejorar. El magistrado López Villaseñor, semiparalizó a los tapatíos concediendo a los propietarios de las Villas Panamericanas la habitabilidad. Malpensado sí soy y no sé por qué, pues no tengo bases ciertas, pero creo que esa autorización se dio con una clara bendición apostólica dada desde lo alto, porque tiene uno que entender que para dictar su resolución el magistrado se enfrentó a un expediente en el cual Zapopan, la llamada “villa casera”, se defendió en forma diferente durante varios trienios, en los que es muy probable que hayan cambiado de argumentos muchas veces. Y, curiosamente, entre los beneficiados en lo económico están Pensiones y el propio gobierno del estado.

Pero de hecho todos decían que estaban en contra de esa habitabilidad. Además, no entiende el común de los mortales las actuaciones, ya que hace tiempo otro magistrado del mismo tribunal decretó la prohibición de desarrollar la zona y, hasta donde recuerdo, le fue muy mal a aquel magistrado por decretar eso y ya casi lo sometían a juicio político, y eso me hace pensar que ahora la apertura lleva bendición.

Y ahora pretenden culpar al magistrado por haber dado dicha autorización, pretendiendo ignorar que ya hace tiempo le ordenó a Zapopan que la concediera y las autoridades de Zapopan, fingiendo demencia, no lo hicieron. Lo malo del caso es que con esta autorización se abre, a mi juicio, temporada de patos en el Bajío, sin importar que nuestro admirado gobernador haya declarado que el Bajío está blindado contra desarrolladores; perdón, pero me gana la risa cada que pienso en ello.

Zapopan, desde luego, resultará beneficiada económicamente, lo que me hace recordar lo que afirmaba Sófocles hace muchos siglos: “Ninguna institución ha surgido peor para los hombres que el dinero. Él saquea las ciudades y hace salir a los hombres de sus hogares. Él instruye y trastoca los pensamientos nobles de los hombres para convertirlos en vergonzosas acciones. Él enseñó a los hombres a cometer felonías y a conocer la impiedad de toda acción”. O, dicho en boca de José Alfredo, “tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale”, pero que si el dinero no causa la felicidad, sí se necesita ser un experto para distinguirla. Y me acuerdo que hace muchos años, en el viejo Progreso había un tipo que retaba a los de sombra, diciéndoles “aquí los traigo”, mientras se señalaba la bolsa.

Nadie va a protestar porque los diputados del partido Movimiento Corporativo son, en su mayoría, egresados de las asociaciones patronales. Y si en realidad Zapopan quisiera combatir la habitabilidad, tiene mil formas de hacerlo, claro que tendría que conseguirlo haciendo enojar a los que están complacidos con la medida.

Pero, en fin, comienza un nuevo año y lo deseable es que el gobierno no se acuerde de nosotros, que al fin solos podremos sobrevivir.

