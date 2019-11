Andy Ruiz Jr., el mundo lo espera

Parece más el guión de una telenovela para elevar el rating: ‘’Canelo’’ califica a Óscar de la Hoya como desleal. En una entrevista para el diario ‘’The Athletic’’, el boxeador muestra que la relación con su promotor se ha deteriorado lentamente. Publicó ayer El Informador. Y es que la pelea que sostendrá mañana en Las Vegas con el ruso Sergey “Krusher” Kovalev de 36 años de edad, récord de 34-3-1, 29 nocauts, 1.83 metros de estatura y 36 años de edad, con dos derrotas ante Andre Ward, en la segunda edición lo noquearon, y una más con el colombiano Eleider Alvarez, quien también lo noqueó, fue en 2018 en Atlantic, City, no ha levantado expectación, se trata de un campeón mundial Semicompleto de la OMB que no es popular entre el público de ascendencia mexicana que sigue al “Canelo” y que reside en Estados Unidos, el que ha invertido religiosamente para ascender al jalisciense a los cuernos de la luna. Kovalev es casi un desconocido entre la experta afición mexicana, un dato que no inquieta al negocio.

La escena proyecta a Golden Boy Promotios, la empresa de Óscar de la Hoya que procura quedarse con algo del suculento pastel que ya tiene preparado el campeón mundial de peso Completo AMB, FIB y OMB, Andy Ruiz Jr., el mastodonte que sacudió el planeta desde Nueva York en junio, éste sí con boxeo mexicano, noqueó, destronó y quitó lo invicto al británico Anthony Joshua. La atención del mundo está concentrada para el 7 de diciembre, Ruiz Jr., le ofrecerá la revancha a Joshua en Arabia Saudita.

“Canelo” Álvarez firmó el mayor contrato de la historia del deporte con la plataforma DAZN, por 365 millones de dólares, otorgándole los derechos para transmitir sus siguientes 11 combates durante los próximos cinco años. Y DAZN exige resultados porque la inversión al mexicano es fuerte, ya informará la plataforma las ventas de “Canelo” contra Kovalev, la tercera pelea del contrato. Antes le ganó a Rocky Fielding, apenas un entremés, y a Daniel Jacobs, de puños pesados, castigo que se acumula en el tapatío, junto al de “GGG”, y el de Kovalev mañana, que le continuará restando capacidad física. Parece demasiado desgaste en tan poco tiempo.

“Canelo”, 52-1-2, 35 nocauts, 1.73 metros de estatura y 29 años de edad, debe ganar a Kovalev, es el taquillero, representa el negocio.

Un segundo escenario: “Canelo’’ califica a Óscar de la Hoya como desleal”, si la declaración no es parte del guión para levantar expectación en torno a su pelea con Kovalev, es entonces una de las máximas en este negocio: el boxeo es ingrato. Un escenario que difícilmente habría experimentado si hubiera escuchado los comentarios, los consejos, con atención del extinto asesor Rafael “La Cobra” Mendoza, en su tiempo, uno de los dos hombres de boxeo que más sabían en el mundo, lo respetaban presidentes de organismos y promotores de las grandes ligas. Mendoza, aquí en Guadalajara, como asesor de José “Chepo” Reynoso, declaró que “Canelo” sería un Julio César Chávez, un Óscar de la Hoya. El yucateco no se equivocó, en lo económico. Aunque siempre dijo que Óscar de la Hoya, ya como promotor del mexicano, estaba engañando a los Reynoso y a “Canelo”, que las bolsas que ganaba el tapatío, como campeón mundial, eran apenas la mitad de lo que en verdad deberían pagarle. Imaginamos lo que hubiera construido Mendoza con “Canelo”, un imperio en lo boxístico, y en lo económico.

“Canelo” es una marca que vende mucho en Estados Unidos, no necesita de Óscar de la Hoya. Bob Arum es el primero de la fila para montarle sus peleas… Y por ahí estaré atisbando.