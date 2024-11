Andrés, sigues orquestando todo

Lo vimos esta semana con la ratificación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después del desastroso desempeño que ha tenido al frente de la Comisión, sin importarle, Morena votó unánimemente en favor de su reelección, enviando así un mensaje de que sólo su opinión cuenta.

Al principio se hizo una evaluación de los candidatos que podrían aspirar a encabezar la CNDH, pero vimos que fue atole con el dedo, pues resultó reelegida la señora Piedra, la peor evaluada entre los 15 candidatos finalistas. Como Morena recibió la consigna de que fuera ella, no les quedó de otra, ya que tenían la orden de López. ¿Para qué hicieron entonces la faramalla de evaluar a los otros candidatos si ya existía línea para la reelección? No importó que Claudia tenía su candidata y que varios senadores de Morena no estaban de acuerdo con la reelección; no quedó otra que doblar las manos.

En esta designación, el Senado dio la espalda a la demanda de justicia que solicitaban más de 100 organizaciones civiles, las cuales señalaban las características que debería tener la nueva dirigente de la CNDH, pero no las oyeron. Aunque la administración de la señora Piedra ha sido reconocida por su incapacidad, abuso de poder y deficiencias, quedó al frente del organismo.

Se ve en esta designación de la señora Piedra la mano directa de López, ya que siempre le dio su apoyo, no por sus resultados, sino por los compromisos que tuvo con su madre, Rosario Ibarra de Piedra, gran luchadora comprometida, no así su hija. Había buenas candidatas, como Nashieli Ramírez, muy cercana a Claudia y a quien ella impulsaba, con quien había trabajado cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ella encabezaba la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde demostró su capacidad.

Al final se impuso a la señora Piedra, por orden directa de Palenque de López, y toda la operación fue orquestada por Adán Augusto López, quien dijo que era una razón de Estado.

El comentario de nuestra Presidenta Claudia sólo fue: “Es una decisión del Senado que se tomó ayer y hasta ahí”, comentario que sólo le tomó ocho segundos.

Claudia tuvo la visión de cómo será el comportamiento de las Cámaras, dándose cuenta de que no las controla ella, pues a todos los integrantes de Morena los escogió Andrés, que es a quien deben el cargo. Además, están a la cabeza los incondicionales de López, como son Adán Augusto, Fernández Noroña y Monreal, quienes serán protagonistas y manejadores de las Cámaras, aunque sea en contra de Claudia, la Presidenta.

¿Para qué queremos tener en las Cámaras a los mejores perfiles si los de Morena seguirán sólo las órdenes de sus líderes, encabezados por López, que no quita el dedo del renglón para seguir moviendo los hilos de la política en México?

Claudia debió darse cuenta de lo que tiene enfrente, pues si no les pone un alto, se le subirán, ya que manejan las Cámaras y quieren manejar todos los poderes. Cuando estaba AMLO, todo el poder estaba en manos del Ejecutivo; ahora podría cambiar después de la Reforma Judicial y estar todo el poder en manos del Legislativo, incluso tendrían en su poder al Ejecutivo.

En el futuro, Claudia Sheinbaum deberá informarse de los planes que ya tenga López, para no chocar y que no la vuelvan a dejar en evidencia ni quede rebasada y arrasada. Tendrá que dar señales de fuerza, si no los tiburones de las Cámaras le tomarán la medida y serán ellos los que dirijan al país, pensando prematuramente en su próxima candidatura a la Presidencia.