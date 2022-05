Andrés, ¿quieres poner en ridículo a México?

Andrés López, te das cuenta que al expresarte despreciando la Cumbre de las Américas, diciendo que no acudirá el “Presidente” de México, esa Cumbre organizada por los Estados Unidos, porque no invitan a los tres países que no son demócratas de América, que son dictadores, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y en Cuba otro tipo de dictadura que deja entrar a asociarse en inversiones con países extranjeros con Estados Unidos, Francia, España, México y dijiste que en tu lugar mandarías al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Esa ridícula negativa tuya de asistir a la Cumbre fue después de tu gira por Centroamérica y el Caribe, donde recibiste en algunos países grandes elogios que es lo que te gusta; después de tu gira fluyeron varias ocurrencias negativas que le costarán a México.

Una fue que dijiste que meterás al Seguro Social a 25,000 guatemaltecos, ¿qué es eso Andresito? ¿Buscas nuevos votos para Morena? Piensa ¡qué sentirán los mexicanos con tu estúpida ocurrencia!, hay muchos mexicanos que no tienen la seguridad social que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se ve claramente el déficit de atención que hay en esa Institución y sobre todo la falta de medicamentos.

Otra ocurrencia negativa, después de que dijiste que Miguel Díaz-Canel era un extraordinario presidente, acordaste la contratación de 500 médicos cubanos, por lo que los médicos mexicanos protestaron fuertemente con razón, ya que en México hay médicos capacitados y muchos se encuentran desempleados o empleados eventualmente y sienten que se les ha relegado por dar prioridad a médicos cubanos y además comprarle a Cuba su vacuna para el COVID-19 llamada Abdalá, la cual no está autorizada ¡y que se aplicará a los niños!

Todo esto Andresito es sólo para satisfacer tu ego, como siempre quieres estar en el candelero.

En tu tonta negativa de asistir a la Cumbre de las Américas ¿estás buscando molestar a Biden?, ya que el desechar la Cumbre puede molestar la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.

Sería un grave error que no asistas, ya que tenemos una relación poco desgastada con los Estados Unidos, además muchos temas muy complicados que requieren la máxima atención, porque se pone en entredicho el ser integrante del Tratado de América del Norte que es muy importante; aunque no hay peligro de sanciones con tu comportamiento, se ve el impacto aquí en México, ya que te verás como independiente y te volverás a acercar a los grupos que ya te ven lejano como es la izquierda tradicional.

Lo que te ha de doler es que el gobierno de Estados Unidos tiene la atención en otros lados y no creo que le importe mucho, porque no ve ninguna ventaja o desventaja con tu presencia en la Cumbre. De lo que sí estoy seguro es que será más positiva la asistencia sólo del Canciller, que entiende las cosas importantes mejor que tú.

Sin embargo, Andrés, insistes en que ninguna nación debe ser excluida y agregaste que “no estamos para confrontación sino para hermanamientos”. Por eso que dices debemos ver claramente que el interés de México no es afiliarse y defender a los que no invitaron, dictadores de América como Nicaragua, Venezuela y Cuba, aunque Cuba, como ya dijimos, permite asociarse con otros países en inversión y turismo; toma en cuenta que la Cumbre es una gran oportunidad para el crecimiento económico de México y la región.

Lo que debes hacer Andrés López, es pensar más en México, ponerlo en primer lugar en tu vida y no aliarte con países que tienen a su pueblo sin desarrollo y luchando contra la pobreza y que antes deberían efectuar el respeto a los derechos humanos.

Ya está bien Andresito, deja de pensar en ocurrencias ilógicas que no le ayudan nada a México sino a tu propio ego. A lo mejor por eso no quieres asistir, porque no serás el protagonista sino un asistente cualquiera en la Cumbre.