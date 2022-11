Andrés, ¿por qué cuando algo funciona quieres cambiarlo?

¿Por qué si la ciudadanía tiene confianza en el INE y en el Tribunal Electoral quieres cambiarlos?, ¿qué no a ellos les debes el estar ahora en el poder?

Andresito, es el último reto constitucional en tu lista de lo que pretendes dejarnos a los mexicanos, ¿por qué quieres sustituir al INE?, órgano autónomo fruto de años de lucha de los mexicanos por quitar el control de las elecciones al Gobierno y en el cual creemos todos, pero ahora quieres inventar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituirlo, ¿no ves que es un riesgo que puede afectar la democracia?, pero vemos que no te importa, como no te importa el pueblo, sino sólo tus ideas y ponerlas en práctica, porque tú eres el que promueves esta iniciativa que siempre fue impulsada por los partidos políticos y la ciudadanía para ponerle un freno al gobierno y que se diera oportunidad de alternancia, que por lo que vemos no quieres y pretendes que tu partido sea el único que tenga el poder.

En tu iniciativa no sería el INE el que levantaría y controlaría el padrón electoral, sin que dejes claro en quién recaería esta responsabilidad; se ve claramente que quieres que el Gobierno se quede con la administración de la credencial con fotografía, que es la única cédula de identificación personal que tenemos y ha sido necesaria para la democratización de México, así como los funcionarios de casilla que salen de un sorteo del padrón electoral, lo cual hace muy difícil los fraudes.

Lo que tú pretendes es aparentar ser democrático pero tu plan es apoderarte del INE y del Tribunal, como te has apoderado de otras instituciones.

Con tu nuevo procedimiento para nombrar consejeros y magistrados, que se elegirían por voto popular, lo que politizaría su perfil y en lugar de ser expertos, éstos serían políticos profesionales y activistas; esta elección se haría bajo un sistema de representación proporcional de 32 listas, una por cada Estado, lo que resultaría en que cada gobernador de un Estado haría lo impensable para ganar el mayor número de escaños de sus listas, lo que daría una concentración de poder y como hoy Morena (partido en el poder) tendría la mayor concentración de poder, recuerda que ahorita está tu partido en el poder y que mañana podría estar otro partido y sería éste quien tuviera también ese poder.

Una de tus ideas es la de reducir el número de diputados en 200 y de Senadores en 32 y se eliminaría a los legisladores de mayoría relativa, pero los sustituirías con puros de representación proporcional con base en las listas estatales. Otra sería la de reducir financiamiento a los partidos, lo que está bien, pero lo mejor sería llegar a las elecciones del 2024 con las reglas actuales, que han funcionado para organizar las elecciones limpiamente como hemos visto en los últimos años, que han pasado por la Presidencia tres partidos en paz y sin enfrentamientos. Las elecciones se han llevado a cabo de manera justa, equitativa y transparente y gracias a eso estás en la Presidencia.

Ya se debería de implementar en México el voto electrónico y la segunda vuelta, ya que si Brasil pudo nosotros también podremos y salir del voto del siglo pasado, eso sí con herramientas electrónicas sofisticadas y seguras para evitar el hackeo.

Queremos un INE que se mantenga como una institución autónoma en donde el Gobierno no pueda meter mano y no tenga ninguna injerencia.

Andrés, no pongas en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del país, reconocemos que todo proceso electoral se puede mejorar, pero no es el momento de ningún cambio. Toma en cuenta que el INE y el Tribunal son unas instituciones con gran aceptación y credibilidad de la ciudadanía y fueron un triunfo de los mexicanos que se logró a través de años de lucha.

Andrés, no cambies lo que funciona, reestructura tu mente y déjate de payasadas y dedícate a ver por el bien del país, no en tu conveniencia ni la de tu partido, sino la de todos los mexicanos.