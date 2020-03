Andrés Manuel y sus ocurrencias

Andrés Manuel, eres un crucigrama mental, ni quien te entienda, le das toda la posición al subsecretario de Salud quien expresa una letanía de proposiciones y acciones positivas para prevenirnos del coronavirus, que no las voy a repetir porque se han repetido suficientes veces, como el no dar la mano, no abrazarse, en fin… y sin embargo tú, en una de tus mañaneras, dices todo lo contrario: hay que abrazarse y pones la muestra abrazando; cuál es tu objeto de contradecir los procedimientos de protección positiva que expresó el subsecretario delante de ti, tú estabas atrás de él, como es tu costumbre respaldar a tu equipo y luego no hacerle caso.

El subsecretario habló largo en la mañanera y luego en una entrevista con Joaquín López Dóriga, expresando claramente todas las múltiples protecciones y acciones que se deberían hacer para evitar el posible contagio del coronavirus y sin embargo, tú hiciste caso omiso y expresaste ante todo México que no pasa nada con los abrazos, aunque eso va en contra de las protecciones que están haciendo en todo el mundo que tiene peligro.

Y luego tu “brillante” subsecretario de Salud López-Gatell se contradice y expresa que tú el Presidente Andrés Manuel, “tiene gran fuerza moral” ¿y nada de contagio?, y tú vuelves a decir en contra de todas las precauciones, de todos los países, que ¡vas a continuar con tus mítines multitudinarios!

¿Qué no te importa la salud de tu “pueblo sabio” que los juntas codo con codo en tus grandes mítines masivos para que levanten la mano?, ¿o también les vas a pasar tu “fuerza moral”, ¡inmune al contagio!, como dices y dice tu Subsecretario de Salud?

¿Qué tanta importancia, de seriedad y de peligro le das al terrible coronavirus?

En la reunión importante que tuviste en Palacio con el Gabinete ampliado no se mencionó el peligro ni siquiera del virus, pero sí hablaste con gran importancia cómo aumentar los donativos que se dan en tus proyectos sociales, aumentar los bimestres y en qué forma, y al Banco del ‘Bienestar’; sin embargo, ¡no fueron invitados los “expertos” de la Secretaría de Salud!, lo que muestra que no le das la suficiente importancia al coronavirus, varios países están asombrados como nuestro México está siendo tratado por tu Gobierno para defenderlo del coronavirus, pero tú presumes en tu mañanera unos “amuletos mágicos” que según tú te hacen inmune al virus y también comunicas que en México estamos protegidos y no va a haber problemas.

Por favor Andrés Manuel, cuida nuestras fronteras y piensa el peligro que tienen de contagio tus mítines masivos que dices ¡que seguirás haciendo! y la gran responsabilidad que tú tienes como “Presidente” al no hacer caso a ese gran peligro que provocas a tu “pueblo sabio” y en consecuencia a todos los mexicanos.