Andrés López quiere consolidar una democracia ficticia en México

Estimados amigos: Estuve un largo tiempo sin escribir por circunstancias causadas por la salud. Afortunadamente ya lo puedo hacer y resulta que es un tema que creo es importante.

Pues qué estás pensando Andrés, cuando anuncias que después de la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril, presentarás una iniciativa de Reforma Constitucional en materia electoral ante la Cámara de Diputados para reformar la Constitución, teniendo como objeto renovar la integración del Consejo del INE y del TRIFE para “que no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, el pueblo debe elegir a los Consejeros Electorales y a los Magistrados de manera directa”.

Y lo que dijiste Andresito durante tu plática mañanera, en la presentación de esta Reforma, que planteas que la elección de los Jueces y Magistrados electorales sea por medio del voto ciudadano; los candidatos los presentarían los 3 poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que los candidatos que presenten serían 20 cada uno, tratando de que la mitad de los candidatos sean mujeres y por supuesto la mitad hombres y que el candidato que logre más votos sería el Presidente Consejero del INE, así el pueblo escogería a los Consejeros y no los Partidos.

También dijiste Andrés que se propongan como candidatos a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad “que los hay en el país” y que con esto se garantizará el voto libre y secreto para que no haya fraudes electorales.

Los cambios que propones son más profundos, además volviste a señalar al INE por los fuertes problemas que has tenido con el Instituto, pero vemos que esos cambios no son nada sencillos ya que como Morena perdió en las elecciones del año pasado el control de las Cámaras, deberá de contar con el apoyo de parte de la oposición.

Todo esto se da a días de la celebración del plebiscito del 10 de abril para la revocación del mandato presidencial, intensificando los ataques de Morena al INE por las limitaciones que se impusieron a la propaganda electoral antes de la votación.

Luego dijiste: vamos a analizar que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo las elecciones para que no haya doble gasto. Se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Podría tenerse si hay reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado. Sería democracia ficticia. Te quieres pasar de vivo.

Por supuesto quieres centralizar todo y tener el control, pero recuerda que también hay elecciones estatales y municipales, que sería imposible controlarlas con un órgano electoral federalizado, como dictadura.

Esta misma semana nos sorprendes Andrés López, lo que ya no debería de ser, con tu doble discurso, ya que primero celebras el fallo de la Corte que absolvió a Alejandra Cuevas y a su madre en el caso Gertz, afirmando que en México hay estado de derecho; el fallo de este caso lo dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en forma unánime, y tú dices: “tengo confianza en el Fiscal y tengo confianza en el presidente de la Suprema Corte de Justicia y los otros Ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades y repito: ya no es el tiempo de antes, ya que el Presidente no da línea para beneficiar o perjudicar a nadie, no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo que antes”.

Ya no inventes cosas ilegales que no tienen nada que ver con la democracia, siéntate tantito y piensa, ráscate un poco el cerebro para que esté listo y deja de andar inventando nuevas equivocaciones que le harían mucho mal a México.