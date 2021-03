Andrés López le pone reversa a México

¡Vaya contigo! Andrés López, por qué no analizas los efectos que tendrá la negativa iniciativa de la Ley de la Reforma Eléctrica que está muy claro que esta reforma es INCONSTITUCIONAL porque prohíbe la libre comercialización a que tienen derecho los mexicanos y los inversionistas extranjeros.

Pero como ya lo demostraste Andrés López, haces lo que te pega la gana, tus ocurrencias, no importan los resultados y no escuchas a nadie, es inútil proponerte algo, tu actitud me recuerda un dicho que tenía mi amigo Paviche, gran empresario que decía: “¡Es como bañar un burro: pierdes el tiempo y el jabón!”.

¡Andrés, piensa en México y obedece la Constitución! Como la SCJN, que hizo público que apoya la energía renovable. ¡La energía limpia que no contamina y respeta la naturaleza!

Además, dices que la Comisión Reguladora de Energía debe revocar los permisos de autoabastecimiento a su criterio negativo. ¡Es vergonzoso cómo los diputados, siervos tuyos, Andrés, como Dolores Padierna, sin pensar en México aprueban la negativa reforma a la ley eléctrica!

Por eso es vergonzoso y negativo para México; esa decisión va en contra de los criterios y acciones positivas y de ejemplar visión y beneficio a la naturaleza y a la humanidad a nivel mundial, del primer mundo.

Cuándo entenderás, Andrés López, que esa ley negativa se suma a la cantidad de errores, acciones basadas en tus caprichos, no te fijas que México debe estar unido, crecer la clase media y su economía, la confianza de nuevo para la inversión y no cometer tonterías que van contra la oportunidad de la inversión privada y extranjera, tales como la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, la anulación de la construcción de la gran empresa cervecera en Tijuana; y no hablemos del turismo que no tienes idea y que tus acciones te hacen parecer como su enemigo. ¡Empezaste cancelando los Consejos Estatales de Turismo! Y tú, Andrés López, por tu ocurrencia y capricho sin consultar a ningún experto, decidiste hacer el “Tren Maya”, ¡sin plan ni futuro alguno y destruyendo áreas con valor ecológico!

¿Cuándo aprenderás, Andrés López, a escuchar a los expertos en las diferentes áreas? Cometerías menos errores, como la construcción en una localización errónea de la Refinería 2 Bocas. Debes pensar en apoyar y crecer la clase media en el país y aceptar la energía limpia que es eficiente y no contamina y la necesita México.

¡Esperemos que pronto analices y pienses!, ¡además que realmente respetes a la democracia! y no actúes contra la inversión extranjera y las empresas transnacionales, como lo hizo equivocadamente Echeverría, que ha sido lo peor que hemos tenido en México, con un fanatismo enfermo.