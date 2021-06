Andrés López, es imposible que cambies y que mejores

Es verdaderamente vergonzoso tener un Presidente como tú para los mexicanos. Eres un maleducado, chamagoso y no tienes la menor idea de cómo manejar la diplomacia; lo demostraste ahora que vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ella venía con todo respeto con su cubrebocas y tú no tuviste la menor intención de compartir la educación, además se veía que no tenías el respeto adecuado para recibir a la vicepresidenta como estabas vestido con unos pantalones inadecuados.

Además, tu expresión hacia México fue una vergüenza por cómo te dirigiste en contra de la clase media, pero ¿qué no te das cuenta “Lopitos”, que la mayoría de los países tratan de reforzar y mejorar la clase media? Como un ejemplo, te recuerdo que el número de mexicanos que están sobreviviendo en condiciones de pobreza y también de pobreza extrema se ha multiplicado con tu gobierno y no debemos permitir que esto se deteriore a tal velocidad.

Como dijo Regil Velasco: los mexicanos tenemos un gran deber con millones de compatriotas que viven con lo mínimo cada día, su vida de pobreza le cae muy bien y le llega como anillo al dedo a los políticos miserables que ven en la ignorancia y la pobreza su escalón para manipular, comprar, engañar y llegar al poder. Lo que hacen es perpetuar la pobreza para mantener este círculo perverso de forma que puedan apoderarse del poder a costa de la dependencia de la pobreza que crean y apoyan.

Está claro Andrés López, que tratas de hacer romántica la pobreza y atacar a la clase media; la causa es que deseas que los pobres no aspiren a más, pues te das cuenta que se te derrumbaría el circo que has creado. Sin existencia de pobres no tendrías tu proyecto político ni tu partido ni tu movimiento, para eso te son indispensables y por eso los explotas y los multiplicas, así te presentas como lo único capaz de “apoyarlos y salvarlos”, cuando tu verdadera meta es hacerlos más dependientes y convencerlos para que “coman de tu mano”.

Tu gobierno actual bajo tu solo mando, desprecia y odia a cualquier persona que cuestiona, que piensa, que aprenda, que crezca y se desarrolle. Estás en contra de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Estás en contra de todo lo que pueda servir para abrir los ojos de aquellos a quienes has hipnotizado; estás en contra de todo lo que sea una ayuda verdadera para mejorar su condición y calidad de vida, por eso tu gobierno es tan perverso.

Como mexicanos tenemos el deber de actuar en favor de subir la economía y bajar la pobreza y definitivamente fortalecer la clase media, a pesar de tu ilógica actitud en contra de su existencia y fortalecimiento.

Estúpidamente declaras que la clase media tiene una actitud de triunfar a toda costa en una forma muy egoísta, y además que “van a la Iglesia todos los domingos y se confiesan y comulgan. Quieren tener el conservadurismo, no quieren cambios, es un universo hipócrita, son clasistas”.

No dejemos que nos manejen en este juego; al odiar tanto a la clase media es porque sabes que al crecer y ser más fuertes no podrían seguir manipulando, así que Andrés López, abre los ojos y acepta lo que todo el mundo quiere que es reforzar la clase media, porque así disminuiría definitivamente la pobreza que es con lo que tú juegas.