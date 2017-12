Análisis del discurso de Meade ante su registro

Ya comienza la danza de los discursos en la antesala de la temporada de campañas electorales y este pasado domingo dio el salto al escenario Meade, y vale la pena atrapar algunas de sus palabras y hacer un breve análisis de ellas.

“No hay que demolerlo todo”, “Ni un solo peso al margen de la ley”, “Creemos en el hambre de servicio, no creemos en el hambre de poder”, “Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación en los programas, no en los caprichos”, “En las instituciones y en la ley, y no en las profecías”, “Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo”.

Con base al método que ya hemos utilizado, ahora sacaremos los conceptos que me parecen más significativos: Demolerlo todo; al margen de la ley; hambre de servicio, no de poder; experiencia y no ocurrencias; conocimiento y no improvisación; preparación y no caprichos ni enfrentamientos; esfuerzo y no revelaciones o profecías.

Ahora construyamos con esos mismos conceptos un párrafo nuevo –hay muchas opciones, elijo la siguiente– aunque fuera del contexto original:

– Hay que darle continuidad a los programas de trabajo, pero le vamos apostar a la experiencia, a la preparación y al esfuerzo. Creemos en servir y no en las aspiraciones al poder con ocurrencias, revelaciones, profecías, improvisaciones y caprichos. El dinero que se gane no puede estar al margen de la ley y de las instituciones.

De esta manera vemos un particular énfasis en darle seriedad a un proyecto de trabajo que no sea sexenal sino con continuidad y, sobre todo, al esfuerzo institucional y no a las aspiraciones al poder con ocurrencias e improvisaciones.

Lo que nos indica que su punto fuerte lo sustenta en el trabajo, la experiencia y el conocimiento de la realidad política del país y sin enfrentar a los que aspiran al poder con profecías y revelaciones, los va a combatir, electoralmente, con esfuerzo, trabajo, conocimiento y no al margen de la ley y de las instituciones.

De una manera clara nos anticipa que hará una campaña basada en frases contundentes, con alto significado electoral, fortaleciendo su experiencia y conocimiento del sistema político y atacando a la corrupción y a los aspirantes al poder que son advenedizos y con ocurrencias proféticas.

En lo particular me llama la atención que utilice el recurso de contraponer la seriedad del trabajo con el de las revelaciones, ocurrencias y profecías.

Una manera peculiar de afrontar a los que considera sus enemigos políticos.

Aunque parezca evidente. Nos gustaría saber a quién se refiere. Pues de alguna forma está señalando a que los “ocurrentes e improvisados” tienen algo de “iluminados y mesiánicos” que más bien parece ser un hambre de poder, que un verdadero sentido de servir.

Curioso es que las notas periodísticas al respecto, de este extenso discurso del precandidato, no señalen la importancia que le dio a la mujer.