Como atleta, Ana Gabriela Guevara se convirtió en orgullo de nuestro país. Miles de mexicanos nos emocionamos frente al televisor -gritando, cruzando los dedos o conteniendo la respiración- mientras la veíamos competir y correr a toda velocidad sobre la pista. En el 2002 se coronó campeona mundial y, un año después, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Estaba en la cima y conquistó el corazón de los mexicanos.

A la velocista se le llamó “inmortal del deporte” y fue reconocida como una mujer ejemplar de lucha, disciplina y coraje. Su llegada, en el 2018, al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) parecía un muy buen augurio para los deportistas de alto rendimiento de nuestro país.

“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana”, respondió hace un par de días la ex velocista, luego de que circularan imágenes de ella cenando en un restaurante de París y después volando en primera clase para regresar a México, al finalizar los Juegos Olímpicos. Un vuelo redondo entre ambos destinos, en clase ejecutiva, oscila entre 140 y 160 mil pesos. “Es mi gusto y es mi placer”, dijo la ex velocista al asegurar que son gastos que no pagó la Conade.

Ana Guevara fue grabada mientras dormía en el vuelo de París a Ciudad de México. Días antes, alguien más le tomó fotos cuando cenaba en un restaurante de la ciudad parisina. Vivimos rodeados de cámaras, de ojos viéndonos, y cuando eres servidor público y encabezas una dependencia de gobierno, esto es exponencial.

En su paso por la Conade, a la ex atleta se le ha cuestionado -entre otras cosas- la falta de apoyos para deportistas de alto rendimiento, principalmente a las competidoras de acuáticos. Se trata de becas que van de 6 mil hasta 55 mil pesos mensuales. Su declaración tras el vuelo a México y el tono que utilizó únicamente abonaron a la crisis y enardecieron las críticas.

El manejo de su comunicación en poco o nada le ha ayudado. En el 2023, la Selección Mexicana de Natación Artística se puso a vender trajes de baño para conseguir dinero y cubrir el viaje para competir en Egipto porque la Conade les retiró sus becas. Las nadadoras regresaron con cuatro medallas: tres de oro y una de bronce. “Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, declaró en ese entonces la titular de la Conade y ex senadora.

En los recientes Juegos Olímpicos París 2024, México sumó cinco medallas: tres platas y dos bronces, en clavados, boxeo, judo y tiro con arco. Y mientras en la página de internet de la Conade publicaban un boletín titulado “Está orgullosa Ana Gabriela del equipo olímpico en París 2024”, en redes sociales se destacaba cómo la ex velocista criticó el desempeño de algunos deportistas mexicanos.

Ana Gabriela Guevara hizo historia como atleta de alto rendimiento, una figura emblemática que compitió y puso en alto el nombre de nuestro país. Hoy el desafío ha sido en otra pista, donde se requiere más que haber sido una gran deportista.

¿Cómo se quiere ser recordada? Es una pregunta que habría de hacerse cualquier persona que asume un cargo público. Y tener presente que estar en esos espacios también es temporal. Somos lo que hacemos, nuestro trabajo.

