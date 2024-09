Quien busca, encuentra. A veces tan solo hay que saber dónde buscar: “Ando hablando con él, pero no sé por qué me parece que somos muchas, ¿alguien que sepa info de él o ande también con él?”, dice una publicación junto a la foto del susodicho. En unos minutos le respondieron: “Está casado y tiene hijos”.

A través de Facebook, comenzaron a integrarse comunidades digitales buscando referencias de algunos varones y, de paso, ventilando a quienes salen con más de una a la vez, sin que ellas lo sepan. A simple vista, se trata de grupos donde las mujeres buscan el apoyo y sororidad de otras mujeres, aunque no siempre es así.

Las publicaciones incluyen la respectiva foto del hombre en cuestión y frases como: “¿Alguien lo conoce? Me dice que es soltero”, “¿Es de alguien?” o “Tengo varias semanas hablando con él y me gusta, nos pensamos ver en persona. ¿Alguien anda con él o le sabe algo?”.

Son comunidades digitales de Facebook llamadas “¿Amiga es tu novio?” y hay de múltiples municipios o zonas geográficas de donde esperan recibir alguna respuesta. Siempre con el riesgo intrínseco de las redes sociales: que ahí cualquiera dice lo que quiera de quien quiera… sea cierto o no. Así que también hay publicaciones por fastidiar, por venganzas o revanchas. Una forma de violencia digital, que puede escalar.

“Suben de muchos chavos que conocen en apps pidiendo referencias. Muchos de ellos salen con varias chicas, en diferentes tiempos o al mismo tiempo; aunado a que tienen novia o son casados”, me explicó Noemí, que se salió esos grupos de Facebook cuando se vio directamente involucrada, porque publicaron fotos de su novio. Las compartió una mujer diciendo que salía con él y quería referencias, pero en realidad buscaba molestarlo y de pasó la lastimó a ella. A Noemí le tocó vivir lo que han pasado tantas otras mujeres en esos grupos: ser comidilla del morbo y el chisme.

“Siempre quieren saber el chisme de qué pasó. Cuando no se dan cuenta que hay una persona que está sufriendo o dos o tres personas. En esos grupos se ve la mucha o poca sororidad que hay entre mujeres. Y también cuánto daño puedes hacerle a alguien cuando no todo es cierto”, me compartió.

“Las morras ahí no se cuidan, no nos cuidamos. ¿Sabes? Yo también me cuestioné por qué estoy ahí, por leer, por saber, por ver a quién queman, por el dolor ajeno, por eso también me salí. Me cuestioné genuinamente si nada más estoy leyendo para divertirme, si nada más estoy leyendo para opinar”.

Son publicaciones que, sobre todo cuando son falsas, pueden afectar relaciones de familia o la salud mental de alguna de las partes involucradas o hasta producir material para extorsiones. Y en una sociedad donde estamos hartos de la violencia, tantas veces derivada de la falta de respeto al otro, no abonan en nada.

En esas páginas también hay hombres “infiltrados”, con perfiles falsos, que les avisan a otros que están hablando de ellos; en ocasiones, son las mismas mujeres quienes los alertan. “Entonces, los chavos les reclaman a las chicas que subieron algo preguntando por ellos”, añadió Noemí. Situaciones que fácilmente pueden propiciar casos de violencia física entre las y los involucrados.

En la cuenta “Amiga, es tu novio? (Guadalajara)”, por ejemplo, hay 22 mil miembros, con 10 publicaciones al día. ¿Qué tan útiles pueden ser estas páginas? Noemí no estaba buscando nada, pero encontró. “Él creyó tener todo muy controlado y yo me di cuenta, por otra mujer, pero al final salí exhibida yo también”, lamentó.

La próxima vez que alguien pregunte en redes sociales: “amiga, ¿es tu novio?”, antes de comentar la publicación habría que reflexionar si la respuesta no va desde el morbo, y si no menoscaba la empatía y la sororidad cuando, por fin, pareciera que vamos avanzando en ese tema. Al final, sin buscar, las mujeres nos enteramos.

Instagram: vania.dedios