Amenaza de dictador

¡Ahora sí! Andrés López, te quieres consolidar como verdadero dictador, no muestras el mínimo respeto ni reconocimiento al Poder Judicial, ni a los jueces ni a la Suprema Corte.

¿Qué te crees?, ¿dueño total de México? Si no se cumplen tus iniciativas de ley basadas en tus caprichos como la reforma a la Ley de Energía, tú expresas que si la ley es suspendida como ya se hizo, ¡cambiarías la Constitución de México! a tu gusto y sin hacer caso a la suspensión definitiva que se realizó por los jueces, además de los múltiples amparos otorgados.

En la suspensión definitiva que se realizó, dice que la reforma eléctrica afectaría la libre competencia, así como produciría daños inminentes e irreparables al medio ambiente.

El juez también expresó que los cambios ¡fomentan la producción de energía contaminante y van en contra de la energía limpia! y van en contra de disposiciones constitucionales. Oye Andrés López, ¿qué no te das cuenta de los problemas y daños que produciría tu iniciativa ilógica y negativa?; luego inventas que no quieres ser “cómplice del robo y del atraco” y quieres “investigar” a los jueces ¡que no aceptaron tus caprichos!

Esto es el verdadero colmo Andrés López, ¿no te das cuenta del daño que haría al medio ambiente y a la naturaleza?; fíjate por favor en otros países modernos, exitosos y demócratas, no como tú estás llevando a México en su economía y desarrollo, ¡todo por tus caprichos!

¡Debes respetar la autonomía de los poderes que indica la Constitución!, además esta ilógica ley provocaría problemas con los inversionistas privados y extranjeros ¡y en las importantes relaciones con Estados Unidos!

Recuerda que firmaste el Tratado de Libre Comercio y esta ley estaría en contra de lo que firmaste en nombre de México.

No puede echarse para atrás la Reforma Energética sin violar lo firmado en el Tratado de Libre Comercio. Date cuenta de lo peligroso y negativo para todos los mexicanos que sería eso.