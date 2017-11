Almaguer deja la Fiscalía… ¿Y lo sustituye?

Una de las dependencias más importantes del Gobierno de Jalisco se quedó sin titular: la Fiscalía General del Estado. Eduardo Almaguer Ramírez fue fiscal durante dos años, cuatro meses y cuatro días hasta este 13 de noviembre. Ya lo había anunciado: se va en pos de ser candidato del Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura; quiere ser el sucesor de Aristóteles Sandoval Díaz. Nada menos.

Al anunciar su salida, Almaguer declaró: “Estoy convencido de que la necesidad de seguridad y justicia que reclama nuestra sociedad, siempre debe responderse con capacidad, con firmeza, con honestidad, con decisión y con un profundo amor a Jalisco…”. Hasta aquí la cita.

Hace unos días, el ex fiscal aceptó que uno de sus pendientes es la capacitación del personal de la Fiscalía en el nuevo sistema de justicia penal. Muy importante.

¿Cómo le irá a Almaguer en sus aspiraciones políticas? Si tiene o no fortuna, no es importante. Al menos para la mayoría de jaliscienses.

Lo trascendental es quién va a sustituirlo.

Elecciones las hay cada tres y seis años. Eso es seguro. Tan seguro como los retrasos en la procuración de justicia en Jalisco.

Las estadísticas oficiales son rotundas en aumento de delitos de fuerte impacto, particularmente homicidios y robos a persona y casa habitación. Es cierto que hay estados del país en situación más graves: Colima, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán. Y eso ha servido para evadir, más o menos, la realidad local.

Pero quien ocupe el lugar de Eduardo Almaguer se va a encontrar con una misión digna de un titán. Se han mencionado varias posibilidades: que Servando Sepúlveda Enríquez deje la Secretaría de Movilidad y se convierta en fiscal; o que Marisela Gómez Cobos pase de la Fiscalía Central a la General. Vamos, hay rumores que han aventurado el regreso de Luis Carlos Nájera (¡¡!!).

Los nombres dicen mucho o poco, según dónde se pronuncien.

¿Pero cómo está la Fiscalía General de Jalisco? Hace unos pocos días un reconocido académico e investigador en materia de seguridad, a nivel estatal y nacional, Guillermo Zepeda Lecuona, presentó el “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, para la organización Impunidad Cero.

Hay datos dramáticos: en Jalisco hay 4.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes; estamos en el vigésimo séptimo lugar nacional. Al año, cada agente en Jalisco atiende 267 investigaciones (es un promedio), más que en otros 24 estados del país. En nuestra Entidad, el promedio de tiempo para presentar una denuncia es de 118 minutos y 40 segundos; en Chihuahua tardan 85 minutos (es el más rápido).

Y hay otros indicadores, como la efectividad en la resolución de una “carpeta de investigación”. En Jalisco es de 5.2% del total… en Coahuila es del 69.8% y en Guanajuato del 63.1 por ciento. Y cuando se trata de cumplir las órdenes de aprehensión, Jalisco está en el lugar 27, pues su porcentaje de cumplimiento es de apenas 39.5 por ciento.

¿Cuál es la probabilidad de que un delito se denuncie y después se esclarezca en Jalisco? Apenas 0.47 por ciento. Y en materia de presupuesto para resolver todas las carencias, la Entidad aparece en la posición 28 en el país.

Es el tamaño del reto. ¿Quién le entra?