‘Alito’ y Cortés ‘sacan las uñas’

Como era de esperarse, Santiago Creel fue el siguiente ‘eliminado’ de los tres que quedaban en el Frente Amplio por México (FAM), y en el mensaje de los presidentes de la oposición -PRI y PAN, no así el PRD, que es un ‘cero a la izquierda’- que reaccionaron a la noticia surgieron cosas muy interesantes sobre las que vale la pena reflexionar.

Primero, Alejandro Moreno -Alito-, presidente del PRI, fue quien ‘se adelantó’ a la noticias, oficializando la salida de Creel cuando apenas era un rumor en algunos medios. ‘Alito’, el lunes por la tarde, confirmaba que Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes serían las únicas presentes en el Foro que se celebró anoche en León, Guanajuato, porque Santiago Creel había decidido declinar y ofrecer su apoyo a Xóchitl. El anuncio de ‘Alito’ fue antes que Creel, cuando lo ideal y prudente hubiera sido esperar a que Santiago lo hiciera de manera personal, como lo hizo más tarde. Sencillamente ‘se les adelantó’ -dando la impresión, que lo hizo deliberadamente-.

Y segundo, en el mensaje de Marko Cortés, presidente del PAN, además de cumplir con el requisito de agradecer a Creel su trabajo y el gesto de adhesión a Xóchitl, fue más allá, porque no solamente ponderó a la figura de Gálvez, sino que dió la impresión que se olvidó que son parte del Frente Amplio por México -donde hay otros partidos y una contendiente del PRI-, y en el mensaje grabado levantó la voz y dijo: “Acción Nacional cierra filas con Xóchitl Gálvez”. Y en otra parte del mensaje dijo una frase que al interior del PRI no debió haber caído nada bien: “La gente ya no quiere más de lo mismo”, posiblemente ‘sin querer queriendo’ recordó el origen priista de Beatriz Paredes.

El presidente panista se desbordó completamente, olvidándose por completo que son parte de una coalición. “Vamos cerrando filas por Xochitl Galvez, es lo que la gente nos está pidiendo en las calles, en las plazas y los mercados y las redes sociales. Xochitl es quien más ha crecido en la opinión pública. Ella logró cambiar el juego político. Es quien provocó una disrupción y le quitó a Palacio Nacional su falsa narrativa. Xóchitl Gálvez les preocupa porque saben que no la van a poder callar, saben que con ella vamos a ganar la presidencia de la República. Es por eso que la atacan, la difaman. Porque saben que con ella no van a poder negociar una derrota. Saben que a ella no la van a poder amenazar, ni someter. Querida Xóchitl, gracias por traer ánimo y esperanza a quienes vemos que en México las cosas van de mal en peor; has refrescado el poder político en México, has animado a los que ya no creían y no participaban. La gente ya no quiere más de lo mismo. Contigo, importantes grupos de la sociedad civil han vuelto a creer, soñar y activarse para lograr un cambio positivo para México. Acción Nacional cierra filas con Xóchitl Gálvez”. Y aunque Cortés dijo estar seguro que Xochitl sabrá sumar con todos aquellos que piensan distinto, el mensaje de ‘te lo digo Juan para que entiendas Pedro’, el ‘sablazo’ estaba dado.

‘Alito’ Moreno, quien había sorprendido a todos por hacer oficial salida de Creel y anticipándose a que en el Frente Amplio por México quedaban una priista -Beatriz- y una ‘panista’-Xóchitl-, dijo “se van a quedar con las ganas todos aquellos que quieren ver el Frente dividido”. Sin embargo, por las maniobras de adelantarse a los tiempos en la salida de Santiago, con poco tacto y sentido común, como fue el caso del presidente del PRI y ‘desbocamiento’ desmedido de dirigente del PAN por su candidata, olvidándose que son parte de un grupo de oposición, da la impresión que en los pocos días que quedan por definir a la ‘elegida’ “Alito’ y Cortés van a empezar a ‘sacar las uñas’. ¿Usted, qué opina?

