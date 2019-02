Aliados de AMLO comprometen acción de la justicia

Aunque para nadie son desconocidos los bemoles de la justicia en México, y el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de denostar al sistema judicial de nuestro país -desde antes de ser candidato-, hoy le corresponde hacer lo necesario para que todos los mexicanos nos sintamos en un Estado de derecho justo. Para su desgracia -y la nuestra- ahora resulta que algunos de sus principales “aliados” parecen dejar en claro que el supuesto o real apoyo que le han prestado, sólo tiene que ver con intereses mezquinos, comerciales.

Ejemplo de ello es que al amparo de la influencia de sus empresas y las del gobernante, en este momento pueden estar perjudicando a una empresaria jalisciense, con el ánimo de despojarla de su patrimonio, para lo cual no han tenido empacho alguno en realizar todo tipo de marrullerías, incluso tenerla privada de su libertad, con la intención de desanimarla para que deje de defender sus derechos, so pena de mantener sus influencias ante juzgadores sin escrúpulos que están dispuestos a “venderse” al mejor postor, sin importarles transgredir las leyes del país.

Para más, el acreditado semanario de información y análisis Proceso en su número 2208 que empezó a circular el 24 del presente, exhibe en su portada a Ricardo Salinas Pliego y presenta un amplio reportaje en el que brinda pormenores de la trayectoria empresarial del propietario del Banco Azteca, su familia y socios, cuyas fortunas curiosamente tienen su punto de partida durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, a quien AMLO acusa públicamente (en privado no se sabe) de prácticamente todos los males de nuestro país -en lo personal, no lo creo así-. Luego entonces, o los empresarios en cuestión fueron cooptados por el nuevo Gobierno, o las diferencias entre el Presidente y el ex presidente, forman parte de un plan malévolo en contra de los intereses del pueblo.

Retomando la “acción de la justicia”, cabe mencionar que es mucho lo que se dice de los jueces y otros funcionarios que intervienen en el Poder Judicial -casi todo negativo-, sin que por ello se deba de generalizar, pues de que hay gente preparada y honesta, nadie lo puede negar. No obstante los “prietitos en el arroz” merman su credibilidad.

APUNTE

Es difícil saber cuánto aportaron Banco Azteca, su propietario y demás socios, en apoyo de la candidatura de AMLO -en efectivo y en especie-, pero no es de dudarse que con los contratos supermillonarios que el Ejecutivo les ha otorgado recientemente (sin licitar), están más que pagado, sin embargo, tal parece que la desmedida ambición de éstos empresarios no tiene límite.

Son muchos los empleos que están en riesgo por la ambición de unos vividores, ojalá AMLO tome cartas en el asunto. #Justicia para Irma.