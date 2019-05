Algunas ideas para un mayo muy teatrero

Guadalajara está llena de teatro de arte, original, propositivo y ambicioso (y, a veces, desconcertante). Varios grupos independientes que trabajan en la ciudad merecen alta consideración en el país. ¿Y usted se los va a perder? Agárrese porque, en mayo, hay teatro de todo tipo (gracias, amigos programadores que provocaron esta saturación). La semana pasada le ofrecimos en este espacio una primera lista de recomendaciones; acá hay más. Carteleras: agoragdl.com.mx.

1. “Mujer sin Vuitton en cinco huidas y una lección”. El dramaturgo local Jorge Fábregas propone el encuentro con una mujer, esposa de un político corrupto, que decide confrontar a su propio Ego (literalmente) en un esfuerzo por modificar el modo en que ha pensado siempre acerca de sí misma. Varios atractivos supone este estreno en el Teatro Experimental de Jalisco; uno de los mayores es ver juntas, de nuevo, a dos actrices tan respetables como Karina Hurtado y Azucena Evans. Viernes y sábados, 20:00 horas, del 3 al 18 de mayo.

2. Un matrimonio en crisis vive una tragedia y cae en una espiral de decisiones violentas: esto es el thriller psicológico “La piel de metal”, basada en un texto del dramaturgo sonorense Juan Carlos Valdez. Otros dos conocidos de la ciudad, Paloma Domínguez y Darío Rocas, son los responsables del trabajo actoral. Otro factor en común: cine. El director Eduardo Covarrubias, igual que Rocas y Domínguez, también son gente de ese mundo. Viernes y sábados, 20:00 horas, del 3 al 18 de mayo, pero en el Teatro Vivian Blumenthal.

3. Cuatro personas se encuentran en una sala de quimioterapia y comparten sus experiencias en la lucha contra el cáncer. Como se comentó hace unos meses en este espacio, este montaje de teatro-documental, “Karkinos”, genera una conmovedora experiencia. En el elenco participan solo personas que han vivido con este mal, por cierto: alternando papeles hay cuatro actores profesionales y cuatro personas sin experiencia actoral. Segunda temporada, los jueves de mayo, en el Estudio Diana, a las 20:00 horas.

4. En la Muestra de Teatro jalisciense del año pasado llamó la atención un montaje invitado, fruto de los muchos experimentos con que navegan los teatreros locales interesados en el clown, el circo (no, no son lo mismo), la comedia física, la impro y más influencias. El espectáculo en cuestión se llama “La vaca” y es una especie de comedia en la que parece que no pasa nada… y eso es lo interesante. Agradézcalo a Claunódromo, grupo de puro juego y fiesta muy de la ciudad. Miércoles 8 y jueves 9, nada más, a las 20:00 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet.

Hay más. Hay mucho teatro más. Hay profesional y estudiantil y experimental y de danza y con clown y musical y más. De veras: ésta es una ciudad de buen teatro de arte. Hay que saber buscarle, cómo no, y en este espacio le ofrecemos algunas pistas, o pásele por otras a agoragdl.com.mx. Y apague el celular, por fa.

