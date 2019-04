Alfaro y los medios

Hay medios con más presencia de mercado que otros, pero no hay “periodiquitos”. La dignidad de un medio no está en su alcance, sino en la seriedad y profesionalismo con el que realiza su trabajo

Pocas cosas le cuestan tanto a Enrique Alfaro como la relación con los medios de comunicación. Es curioso: ningún gobernador los había despreciado tanto, pues considera que la verdadera influencia y a quien debe sus victorias políticas es a las redes sociales, y al mismo tiempo ninguno ha sido tan sensible a la crítica de los medios de comunicación llamados tradicionales. Y no es que no haga esfuerzos genuinos por establecer y mejorar dicha relación, pero le cuesta entender la lógica.

Alfaro tiene una extraordinaria relación con los medios de la Ciudad de México que le piden opinión, no así con los medios de Jalisco que le piden cuentas. En la opinión es excelente: articulado, con sensibilidad política, y una forma de comunicar directa, sin tapujos, que lo hace empático con quien lee o escucha. Por el contrario, para rendir cuentas no es malo, es pésimo: se enoja, confronta, descalifica, y lo peor, toma los asuntos de Gobierno de forma personal.

Ayer lo cuestionaron sobre el concurso de arrendamiento para el programa “A toda máquina”, que dota a los municipios de maquinaria para trabajos básicos. Es absolutamente normal que en un sistema democrático se cuestione y revise un concurso que, dicho de paso, tiene un monto de más de tres mil millones de pesos. Los cuestionamientos que ha hecho la reportera Sonia Serrano son absolutamente válidos, desde las coincidencias de nombres hasta la presencia del gobernador y el empresario ganador en un partido de basquetbol en Los Ángeles. Aún suponiendo que todo es legal, correcto y benéfico para el Estado, los ciudadanos tenemos derecho a cuestionar y a que nos respondan. En lugar de contestar, el gobernador decidió insultar al medio, llamándolo “periodiquito”.

Hay medios con más presencia de mercado que otros, pero no hay “periodiquitos”. La dignidad de un medio no está en su alcance, sino en la seriedad y profesionalismo con el que realiza su trabajo. Cada medio tiene su política editorial y entre más congruentes sean con ella misma más credibilidad tienen con sus lectores, oyentes o televidentes, sean muchos o pocos.

Si el gobernador y sus operadores no entienden que, aunque les moleste, están obligados a responder por sus actos y lo que hacen con nuestro dinero, les guste o no el tono con el que se les pregunta; si no entienden que todos sus actos significan; que ir a un partido de basquetbol a los lugares premier con el empresario que acababa de ganar el concurso más grande de los últimos años manda una pésima señal; que no se puede denigrar a un medio sin que ello tenga consecuencias; que los medios y reporteros no son los enemigos sino esos -a veces molestos, pero siempre necesarios- equilibrios y contrapesos al poder, la relación con la prensa irá de mal en peor.

Thomas Jefferson, uno de los padres de la democracia, lo dijo hace poco más de 200 años. “Preferible una prensa sin Gobierno que un Gobierno sin prensa”. Por suerte para todos, incluyendo los gobernantes, Jalisco tiene prensa.

