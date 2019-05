Alfaro frente al poder judicial

No hay estrategia de seguridad que funcione solo con más policías, o militares con uniforme de policías en las calles. Cualquier intento serio por recomponer la seguridad pasa al menos por otros tres procesos igualmente complejos e importantes: limpiar el sistema de justicia, recuperar las cárceles y construir paz en las comunidades afectadas por la violencia. Si me apuran, diría que el más fácil o más bien el menos complejo de los cuatro procesos es el de las policías. No es raro pues que los políticos, de López Obrador para abajo, pongan siempre el énfasis en ello. Por eso también es raro y digno de ser tomada en cuenta, la propuesta de Enrique Alfaro de echar luz a los procesos de justicia y combatir la corrupción.

El Poder Judicial es el más opaco y menos observado de los poderes. Quizá tenga que ver con lo especializado del tema, pero lo cierto es que existen observatorios legislativos que vigilan paso a paso el proceso de construcciones de leyes, tenemos observatorios para vigilar el Poder Ejecutivo a través de Alcalde Cómo Vamos o Gobernador Cómo Vamos, pero no se ha logrado aún construir (aunque sé que está en proceso) un observatorio que mida la eficiencia y vigile la corrupción en el Poder Judicial. Tampoco hay reporteros especializados en el tema de justicia (son muy pocos los que han asomado la cabeza en ese poder) ni medios que se hayan comprometido en esas causas.

Si queremos avanzar en la seguridad de la ciudad y el Estado tenemos que revisar el proceso de impartición de justicia. El gobernador ya aventó la primera piedra e hizo las primeras olas: lo llevó al seno de la Conago e incluso recibió el espaldarazo del Presidente para que la Fiscalía General de la República apoye en las investigaciones sobre corrupción. Lo que sería un error de parte del gobernador es que se revise solo a los jueces y magistrados y se obvie que el sistema penal inicia con las actuaciones de los policías municipales y sobre todo de los policías investigadores dependientes de la Fiscalía del Estado. Dicho de otra manera, la corrupción del sistema de justicia que deriva en la gran impunidad en la que vivimos, comienza en el Ejecutivo y vive su máxima expresión en las cárceles, otra instancia que controla el Poder Ejecutivo.

Sin negar la importancia que tiene hacer una limpia de fondo en el Poder Judicial, si no se hace al mismo tiempo una limpia en la Fiscalía del Estado y en el sistema penitenciario. la impunidad seguirá a tope y la inseguridad también.

