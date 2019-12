Alfaro en la FIL; no más cabezas agachadas

No más silencio, no más cabezas agachadas, eso no le sirve a México”, dijo el gobernador de Jalisco en su discurso durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) y arrancó el aplauso entusiasta de los asistentes. El discurso, lleno de frases elocuentes y señalamientos directos al presidente, contrasta con una política de prudencia que Alfaro había mantenido desde febrero de este año cuando, después de varios enfrentamientos verbales por el tema del huachicol, donde el gobernador llevó la peor parte, decidió acogerse a la política de abrazos, no ramalazos. Fueron nueve meses de aparente buena relación hasta que llegó el presupuesto. Las promesas quedaron incumplidas y el amor no se expresó con pesos.

Alfaro ha decidido subir de nuevo el tono, poner distancia frente al gobierno de López Obrador, marcar la diferencia desde Jalisco y plantear una forma distinta de ver el estado y al país en un momento en que urge que alguien plantee desde la oposición un proyecto alternativo de nación. “No podemos guardar silencio cuando se pretende imponer una idea monolítica de lo que significa lo nacional. El futuro se debe construir desde el respeto de quienes piensan distinto”, dijo, y tiene toda la razón.

Hasta aquí todo bien, la pregunta es si esta visión planteada en un foro de carácter nacional e internacional desde Guadalajara realmente es compartida por el gobierno del estado y más aún si el propio gobernador, que este primer año se ha caracterizado por la ríspida relación con algunos medios, por el reclamo de él y de sus operadores ante expresiones que no le son favorables, por confrontarse con los que no comparten su visión, está listo emprender esta nueva forma de gobernar.

O el gobernador estaba jugando para la tribuna o se trata de un replanteamiento de su forma de gobernar

Caben dos opciones. O el gobernador estaba jugando para la tribuna, sabiendo quién lo estaba escuchando y qué querían escuchar los que estaban presentes, o bien, se trata de un replanteamiento de su propia forma de gobernar de cara al arranque de su segundo año y a la elección del 2021. El tono conciliador del informe hace un mes es sin duda una buena señal; apareció un gobernador dispuesto al diálogo y con disposición a la escucha que no se había visto en meses. Pero el movimiento se demuestra andando y la democracia se hace escuchando, debatiendo, no imponiendo, aprendiendo del que piensa distinto y construyendo con el otro, con el adversario, el opositor, con ese que creemos que es el enemigo.

“Nuestro silencio hoy, por miedo o por displicencia, nos cobrará una terrible factura mañana”, dijo el gobernador en su discurso. Tomémosle la palabra, abramos el debate; eso sí le sirve a Jalisco.

(diego.petersen@informador.com.mx)