Alejandra Caloca

CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA

La Justicia Alternativa es un beneficio para los ciudadanos con varios procesos: mediación, arbitraje, conciliación y justicia restaurativa. Se busca que las personas con algún conflicto familiar, social, comunitario, laboral, puedan acudir a estos Centros sin necesidad de pagar un abogado, y con la parte que tienen en conflicto puedan resolver mediante un facilitador su problema.

Alejandra, ¿los conflictos de pareja?

“Malos entendidos o cuestiones jurídicas, los resolvemos de manera integral con abogados, psicólogos, trabajadores sociales, apoyando ambas partes para llegar a un convenio que pretende ganar-ganar con el menor daño posible. Divorcios, custodia de convivencia y alimentos, separación de bienes. Los Centros Privados de Justicia pueden validar y sancionar de otro orden se tienen que mandar a otra autoridad para revisarlos y les de valor. Los divorcios se trabajan en los Centros Privados y en el Instituto son los divorcios administrativos, en los cuales no existen hijos o son mayores de edad y no dependientes económicos. Si no existen bienes o están divididos bajo notario, todo es llevado a cabo en una sola sesión”.

¿Laborales?

“Para resolver los problemas expeditos, evitando ir a los juzgados y pasar por múltiples recursos legales y tiempo es cuando las dos partes quieren arreglar el conflicto y es para esto existen los métodos alternos. Se reforman las leyes secundarias, para permitirle a los ciudadanos que su arreglo o convenio adquiera la calidad de sentencia ejecutoriada y quede sin ningún recurso de molestia de nuevo. Acudir es a una invitación, no, un citatorio, llámese laboral, civil, familiar, mercantil, partes que conocen el conflicto, juntos deben irse acomodando, y los abogados asesorándolos, existen conflictos que no se resuelven con métodos alternos: violador, impuestos, homicidio. Estadísticamente el 80% de todos los asuntos en los juzgados; son mediables, pueden arreglarse con la voluntad de las personas: mediante los métodos alternos”.

¿Cuándo nacen estos Centros?

“En septiembre de 2011. El antecedente próximo sería la reforma al artículo Constitucional 17 donde ya introducimos los Métodos Alternos desde 2008. México firma el Tratado de Libre Comercio sugiriendo —ya— la mediación. En los 70, la ONU en algunos tratados nombran La Justicia Alternativa. Nuevo para nosotros; países primermundistas estos métodos existen hace 40 años. Como psicóloga participo con menores en cuestiones de convivencia, situaciones en crisis, mi postura es equitativa e imparcial, mi postura es ser facilitadora para no enturbiar el procedimiento cuando uno habla tan íntimamente con la otra parte. Y preparar la plática de advenimiento previa cuando hacen el divorcio, y ser las escuchas de menores”.

¿Manutención?

“El Código Civil contempla la cuestión de los alimentos, incluso comenta las sanciones para el padre o madre que no cumplan. Como población carecemos de cultura de ir con abogados, no se nos pide conozcamos los Derechos de los Menores, debiendo ser así. La persona puede pedir ese derecho previo al divorcio, mediante un convenio ante un Centro Privado o ante el Instituto. La ley revisará se cumpla el Derecho del menor, entra Procuraduría Social, y por parte de Justicia alternativa, el tutor debe exigir ese derecho. Nosotros hacemos convenios, de los Derechos en general que tiene el niño de custodia, convivencia, alimento. No solo es una cuestión económica; porque llegan condicionando que dan la manutención, si no ven, a la otra parte. No puede prohibirse, solo que exista una causal o comprobado que el menor esté en peligro mediante una denuncia, violación, maltrato”.

¿Formas de solucionar un conflicto?

“No estamos acostumbrados a ponernos de acuerdo. Nos falta madurez social. Cuando las partes van arreglando el problema, demostramos tener madurez cómo sociedad, voluntad, y querer hacer bien las cosas. Quien es el violentado en su derecho se desgasta mucho emocionalmente, piensa: los abogados son corruptos, no hay justicia, el tiempo lo agobia. La otra parte está pensando no daré la cara porque no tengo dinero, y aquí, Los Métodos Alternativos, facilitan que las dos fracciones lleguen a un arreglo que puedan cumplir ambas partes. Todos esto tiene legitimidad y no podrán ser de nuevo molestados por haber firmado —Coercitividad legal— que es un convenio.

“Te evitaste un juicio largo con sólo la mediación. Un divorcio por mutuo consentimiento en un día pueden lograrlo… sin sufrir”.